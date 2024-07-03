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Yerel Temmuz ayında kar sürprizi!
Yerel

Temmuz ayında kar sürprizi!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 16:18:00 - 2024-07-03 16:20:59

Ülkenin birçok noktasında yakıcı sıcaklıklar hakim. Ancak Erzincan'ın Keşiş Dağları'nda dondurucu soğuklar hakim. Öyle ki bugün bölgeye lapa lapa kar yağdı. Her taraf beyaza bütündü.

Ülkenin birçok noktasında yakıcı sıcaklıklar hakim. Ancak Erzincan'ın Keşiş Dağları'nda dondurucu soğuklar hakim. Öyle ki bugün bölgeye lapa lapa kar yağdı. Her taraf beyaza bütündü.

Türkiye sıcak havaların etkisi altında. Ancak bazı bölgelerden kar yağışı haberleri geliyor. Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'na haziran ayının son günü kar yağmıştı.

Bir kar yağışı haberi de Erzincan'dan geldi. 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı.

İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktası yağan yeni karla bembeyaz oldu. Kentte aralıklı görülen sağanak Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.

Erzincan - Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.
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