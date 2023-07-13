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Yerel TEM'de facianın eşiğinden dönüldü
Yerel

TEM'de facianın eşiğinden dönüldü

Yeniakit Publisher
2023-07-13 11:58:00 -
TEM'de facianın eşiğinden dönüldü

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde lastiği patlayan hafif ticari araç kontrolünden çıkarak, başka bir araçla çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Şaban A. yönetimindeki 34 ZC 7019 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Lastiği patlayan hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Okan Ç. idaresindeki 34 ASC 23 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarptı, aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.
Kazadan yara almadan kurtulan Şaban A., "Lastik patladı. Direksiyon hakimiyetimi hafif kaybedince, diğer araçla yan yana gidiyorduk ve çarpıştık" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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