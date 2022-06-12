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Gündem TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Pendik TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu ile tır ve 4 otomobilin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 08:33:00 -

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyon, Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasından gelen 4 araç da kazaya karıştı. Kazada ise 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

“Korku dolu kaza kamerada “

Öte yandan korku dolu kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeritteki otomobillere çarparak devrildiği görülüyor.

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