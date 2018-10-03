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Telsizden yardım isteyen PKK'lılar şaşkına döndü!

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde büyük çöküntü yaşayan bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında, infaza kadar giden iç kavgalar yaşanıyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 20:11
Telsizden yardım isteyen PKK'lılar şaşkına döndü!

AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere  göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kış ayları öncesinde başlattığı ve başarı  ile devam eden operasyonları terör örgütünde dağılmaya neden oldu. 

Son zamanlardaki operasyonlarla ağır kayıplar veren terörist gruplar arasında derin bir güven bunalımı da yaşanıyor.

İnfaz ediliyorlar

Çoğu teröristin hayatta kalabilmek için elebaşlarına açık açık karşı çıktığı belirlenirken bu nedenle bazı teröristlerin "ajan" ilan edildiği, hatta infaza kadar varan ciddi kavgaların yaşandığı öğrenildi.

Kadın teröristlere yardım etmediler

Tunceli bölgesinde, 17 Eylül 2018'de icra edilen operasyonda 4 bölücü hain etkisiz hale getirilmişti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre tamamı kadın olan bu teröristlerin hava destekli operasyonun devam ettiği bölgedeki diğer bir gruptan telsizle yardım istediği, ancak erkek olduğu tespit edilen grubun ''başınızın çaresine bakın, çıkarsak bizi de vururlar'' diyerek kadın gruba yardıma gitmediği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, örgüt mensupları arasında yaşanan bu tür olayların son dönemde ciddi şekilde arttığını da bildiriyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 20:11
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