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Dünya Televizyon ve radyo kulelerini bombalayan Rusya için harekete geçtiler!
Dünya

Televizyon ve radyo kulelerini bombalayan Rusya için harekete geçtiler!

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında televizyon ve radyo kulelerini bombalayan Rusya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 23:24:00 -
Televizyon ve radyo kulelerini bombalayan Rusya için harekete geçtiler!

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'daki radyo ve televizyon kulelerini bombalayan Rusya hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

'Kasten bombalanması bir savaş suçudur'

Rusya'yı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet ettiklerini belirten RSF, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kiev’deki televizyon kulesine yapılan saldırıda kulenin bitişiğindeki teknik bina tahrip olurken, biri kameraman toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Birçok medya kuruluşunun teknik altyapısının kasten bombalanması bir savaş suçudur. UCM Savcısını, medya ve gazetecilere yönelik bu suçları, Ukrayna’daki duruma ilişkin başlattığı soruşturmanın merkezine almaya çağırıyoruz.

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