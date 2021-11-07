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Spor Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Spor

Teknik direktör ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmet Kamak, istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 20:44:00 - 2021-11-07 20:53:04
Teknik direktör ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmet Kamak, görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kamak, ligin 12. hafta mücadelesinde bugün Adanaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetime istifasını sundu. Yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonrası Kamak'ın istifasının kabul edildiği belirtilerek, "İsmet Kamak ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 1. Lig'de 6 puanla son sırada yer alıyor.

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