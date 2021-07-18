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Gündem Tekirdağ’daki yangın kontrol altına alındı
Gündem

Tekirdağ’daki yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 12:46:00 -
Tekirdağ’daki yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının plastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir, Ergene ve Çorlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan fabrikadaki plastiklerin yanması nedeniyle çevrede yoğun siyah duman oluştu.

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