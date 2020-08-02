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Aktüel

Tekirdağ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:00:16 -
Tekirdağ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İdris Akar'ın (67) kullandığı 59 LN 151 plakalı otomobil ile Selahattin Harman'ın kullandığı 34 BOT 079 plakalı hafif ticari araç, Çavuşköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Hatice Akar (32) ile diğer araçta bulunan Fırat (9) ve Dicle Nur Harman (12) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Domates yüklü kamyon devrildi

Bu arada bir başka trafik kazasında ise Yenice Mahallesi'nde Metin Yılmaz'ın (53) kullandığı domates yüklü 35 EEC 59 plakalı kamyon lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Bir süre trafiğe kapanan Malkara-Tekirdağ yolu temizleme çalışmalarının ardından normale döndü.



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