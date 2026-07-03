Niğde-Ankara otobanında yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Niğde-Ankara otobanında yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.
Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.
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