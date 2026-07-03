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Gündem Niğde-Ankara otobanında yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı
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Niğde-Ankara otobanında yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı

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Niğde-Ankara otobanında yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı

Niğde-Ankara otobanında yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

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Yorumlar

otobüs isimleri belirtilmeli artık

ne olursa olsun artık ötıobüs firmaları yazılmalı acıkca<<kacıncı yüzyılda yasıyoruz artık

Ahmet

Niğde-Ankara otobanında meydana gelen kaza ile ilgili olarak, Allah yaralıların şifasını, hakikaten zor zamanlarda milletimizin birlik ve beraberliğini gösteren jandarmamızın, sağlık çalışanlarımızın ve UMKE ekibimizin özverili çalışmasına minnettarım. Bu tür trajik olaylarda hep birlikte olduğumuzu gösterebilmeliyiz, Allah rahmet eylesin kaybettiğimiz vatandaşlarımıza.
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