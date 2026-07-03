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Gündem Soytarı tutuklandı! Cem Yılmaz tüm paylaşımlarını sildi
Gündem

Soytarı tutuklandı! Cem Yılmaz tüm paylaşımlarını sildi

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Soytarı tutuklandı! Cem Yılmaz tüm paylaşımlarını sildi

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı son hamleyle gündem oldu. Kur’an ile alay eden soytarı Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının hemen ardından X platformundaki tüm paylaşımlarını silen Yılmaz’ın bu adımı, merak uyandırdı.

Cem Yılmaz, X hesabında gerçekleştirdiği değişiklikle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni film için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilen Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesabındaki tüm gönderilerini birden kaldırması dikkatleri üzerine çekti.

13 MİLYON TAKİPÇİLİ HESAP BOMBOŞ

Tam da Kur’an ile alay eden komedyen bozuntusu Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının arkasından gelen bu hamle farklı şekillerde yorumlandı.  X platformunda 13 milyon takipçisi bulunan Cem Yılmaz’ın tüm paylaşımlarını silmesi en konuşulan konulardan biri olurken komedyenin bu kararı neden aldığı ise şimdilik bilinmiyor. Komedyenin bazı takipçileri ise konunun Deniz Göktaş ile alakası olmadığını Cem Yılmaz'ın paylaşımlarını aylar önce sildiğini iddia etti. 

 

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