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Yerel Sivas’ta kenenin ısırdığı 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı
Yerel

Sivas’ta kenenin ısırdığı 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı

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Sivas’ta kenenin ısırdığı 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı

Kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı

Kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Artova ilçesi Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki A.K, yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi altına alının A.K, 4 gün üzerine durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan A.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.K’nın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttığı iddia edildi.

Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer ölümcül keneler ve KKKA virisüne karşı tedbirli olunmasını noktasında ikazlarını sürdürüyor.

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