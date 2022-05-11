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Yerel Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaşamını yitirdi
Yerel

Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobille kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 05:30:00 -
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında çevreyolu üzerinde meydana geldi. Arif Bektaş’ın kullandığı 59 FC 081 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nacati Çakır yönetimindeki 16 ASC 238 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Arif Bektaş ile Serdar Aslantaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan Serdar Aslantaş’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan Arif Bektaş Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Necati Çakır, gözaltına alındı.

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