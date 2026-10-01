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Otomotiv Tek şarjla 1.338 kilometre! Rekorun adresi Audi
Otomotiv

Tek şarjla 1.338 kilometre! Rekorun adresi Audi

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tek şarjla 1.338 kilometre! Rekorun adresi Audi

Audi A6 Sportback e-tron performance, Miko Marczyk’in verimlilik odaklı sürüşüyle tek şarjda 1.338 kilometreye ulaşarak Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Polonya’nın trafiğe açık yollarında gerçekleştirilen denemede elde edilen sonuç, elektrikli mobilitede teknoloji ile sürüş tekniğinin menzil üzerindeki belirleyici rolünü gözler önüne serdi.

Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk, Audi A6 Sportback e-tron performance ile Polonya’da tek şarjla 1.338 kilometre yol kat ederek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Normal trafik akışında gerçekleştirilen sürüşte ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 7,09 kWh oldu.

 

Saat 01.55’te başlayan rekor sürüşü, Vistül Nehri boyunca Krakow, Sandomierz, Varşova, Torun ve Grudziadz üzerinden Baltık Denizi kıyısındaki Hel’e kadar uzandı. Marczyk, Hel’in ardından aynı güzergâhı kullanarak dönüşe geçti. Audi A6 Sportback e-tron performance, 45 saati aşkın süren yolculuğun sonunda Torun ile Ciechocinek arasında durduğunda kilometre sayacı 1.338’i gösteriyordu.

 

Deneme, trafiğe açık yollarda ve yoğun saatleri de kapsayan gerçek kullanım koşullarında gerçekleştirildi. Yolculuk boyunca ortalama hava sıcaklığı 15 derece olurken, Grudziadz’da sabahın erken saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.

Marczyk, elde edilen sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti. Audi A6 Sportback e-tron performance’ın 367 PS güç ürettiğini ve 0’dan 100 km/sa hıza 5,4 saniyede ulaştığını söyleyen Marczyk, otomobilin 94,9 kWh net kapasiteli bataryası ve düşük hava sürtünmesinin uzun menzil için önemli bir temel oluşturduğunu ifade etti.

 

 

Verimli sürüş menzili artırıyor

Audi’nin global WLTP verilerine göre A6 Sportback e-tron performance, 777 kilometreye kadar menzil sunuyor. Rekor sürüşünde ulaşılan 1.338 kilometre ise menzili en üst seviyeye çıkarmaya yönelik özel bir denemenin sonucu. Bu nedenle söz konusu değer, günlük kullanımda beklenen menzil olarak değerlendirilmemeli.

 

Marczyk’e göre verimli sürüş, öncelikle otomobilin çalışma karakterini tanımayı gerektiriyor. Sürüş modlarının ve sistemlerin farklı koşullardaki tepkilerini bilmek, enerjinin daha kontrollü kullanılmasını sağlıyor. Yavaşlama sırasında enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif frenlemeden yararlanmak ve lastik basıncını doğru seviyede tutmak da tüketimin düşürülmesine katkıda bulunuyor.

Bunun yanında yolu önceden okuyarak akıcı bir sürüş gerçekleştirmek önem taşıyor. Gereksiz hızlanmalardan ve ani frenlerden kaçınmak, mevcut enerjinin daha uzun mesafeye yayılmasına yardımcı oluyor.

 

800 voltluk altyapı ve aerodinamik yapı

A6 Sportback e-tron, Premium Platform Electric (PPE) üzerinde geliştirilen ikinci model olarak 800 voltluk elektrik mimarisine sahip. Sistem, 100 kWh brüt ve 94,9 kWh net kapasiteli batarya ile birlikte çalışıyor. Rejeneratif frenleme sistemi, günlük kullanımdaki frenleme işlemlerinin yaklaşık yüzde 95’ini karşılayabilirken enerji geri kazanım gücü 220 kW’a kadar çıkıyor.

 

Aerodinamik yapı da enerji verimliliğinde önemli bir rol oynuyor. WLTP ölçümüne göre Sportback’in enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı hava direncinden kaynaklanıyor. Modelin 0,21’lik hava sürtünme katsayısı ise A6 Sportback e-tron’u Audi’nin bugüne kadarki en aerodinamik modeli haline getiriyor.

 

Miko Marczyk’in gerçekleştirdiği sürüş, Audi A6 Sportback e-tron performance’ın teknik özellikleri ile verimli sürüş tekniklerinin birleşiminin, özel koşullarda 1.338 kilometrelik bir mesafeye ulaşabileceğini ortaya koydu.

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