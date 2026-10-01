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Dünya Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Bizim için felaket olacak'
Dünya

Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Bizim için felaket olacak'

Yeniakit Publisher
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Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Bizim için felaket olacak'

Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında imzalanan yeni nesil reaktör anlaşması, Yunan basınında geniş yankı buldu. Haberde, Türkiye'nin adımlarının Atina için tehlike oluşturduğu savunuldu.

Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında imzalanan yeni nesil reaktör anlaşması, Yunan basınında geniş yankı buldu. Haberde, Türkiye'nin adımlarının Atina için tehlike oluşturduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Türkiye ile ABD arasında nükleer alanında yeni bir işbirliğinin temeli atıldı.

TÜNAŞ ve USTDA arasında proje bazlı anlaşma imzalandı. Türkevi'nde gerçekleştirilen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar refakat ederken TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve USTDA Direktör Yardımcısı Thomas Hardy imzaları attı.

Anlaşma ile 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör (SMR) tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5 farklı 4'üncü nesil reaktör tasarımları, teknik, ekonomik, mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek.

 

2 MİLYON DOLAR BÜTÇELİ ANLAŞMA

Yapılacak teknik çalışmada söz konusu reaktörlerin tasarımsal özellikleri, maliyetler, lisanslama durumu, tedarik zinciri ve SWOT analizi, finansman kaynakları ve finans modelleri incelenecek. Yetkilendirme, acil durum, tasarım güvenliği, saha seçimi ve yasal çerçeve noktasında da değerlendirmeler yapılacak.

Tüm bu analizlerin ardından teknik raporlar hazırlanacak. Yaklaşık 2 milyon dolar bütçeli anlaşma kapsamında en az bir yıl sürecek teknik çalışmayı USTDA karşılayacak.

 

RUSYA VE ABD İLE NÜKLEER HAMLE

Anlaşmayı yakından takip eden Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, Türkiye'nin Akkuyu'dan sonra yeni nükleer adımlar için hem Rusya hem de ABD ile çalışmalara başladığı ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin 2053 yılına kadar tam enerji bağımsızlığı ve sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda nükleer enerji sektöründe stratejik bir adım attığı dile getirilirken, anlaşmanın, Türkiye'nin güçlü, yerli ve çeşitlendirilmiş bir enerji altyapısı hedefine ulaşmasında yeni bir dönemi başlatacağı vurgulandı.

 

"YUNANİSTAN İÇİN FELAKET OLACAK"

Türkiye'nin nükleer gelişiminin Yunanistan'ı yakından ilgilendirdiği ifade edilen haberde, bu gelişimin Ankara'ya silahlanma konusunda önemli bir deneyim kazandırabileceği aktarıldı. Mekke İttifakı'ndan ötürü Atina'nın zaten diken üstünde olduğu vurgulanılan haberde, İslamabad ile Ankara arasındaki ilişkilerin nükleer silahlanmaya kayabileceği iddia edildi.

Türkiye'nin nükleer enerji deneyiminin kabus anlamına geleceği aktarılan haberde, nükleer silahlara sahip bir Türkiye'nin ise Yunanistan için felaket olacağı ifade edildi.

"ATİNA SADECE İZLİYOR"

Haberde son olarak, Atina'nın gelişmeleri sadece izlediği dile getirilirken, "Komşumuz Türkiye enerji bağımsızlığını sağlamak amacıyla bu yönde çalışmalar yaparken, ülkemiz barışçıl amaçlarla nükleer enerji alanında pasif görünüyor" ifadeleri kullanıldı

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