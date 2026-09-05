Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

Chery, otomotiv sektöründeki çalışmalarının yanı sıra akıllı teknolojilerin günlük yaşama nasıl daha fazla katkı sağlayabileceğine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Ağustos ayında düzenlenen Dünya Robot Konferansı’nda Aimoga Robotics; kamu güvenliği, sağlık hizmetlerinde yönlendirme, kamu hizmetleri ve aile yaşamına yönelik robotik çözümlerini sergiledi. Etkinlikte, aile yaşamına eşlik etmek üzere geliştirilen insansı robot Mobo da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Görsel-dil modeliyle çalışan ve hareket, algılama ile etkileşim kabiliyetlerini bir araya getiren Mobo, akıllı teknolojilerin günlük aile yaşamına sunabileceği yeni kullanım alanlarını araştırmak üzere geliştirildi. Aimoga Robotics’in ürün ve hizmetleri bugün 60’tan fazla ülke ve bölgede, 100’ün üzerinde farklı kullanım senaryosunda yer alıyor. Şirketin insansı robot ürünleri aynı zamanda hem donanım hem yazılım alanında çift Avrupa Birliği sertifikası alan ilk Çin menşeli ürünler olma özelliğini taşıyor. Toplam ihracatta 7 milyon adetlik eşiğin aşılmasından yeni enerjili araç satışlarında kaydedilen güçlü büyümeye, Avrupa’daki hızlı yükselişten bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenen kalite performansına kadar Chery; teknoloji odaklı küresel büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Marka, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında daha güvenli, daha güvenilir ve daha akıllı mobilite deneyimleri sunma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.