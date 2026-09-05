Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Chery Grubu, ağustos ayında dünya genelinde 280 bin 128 adet araç satışı gerçekleştirerek yıllık bazda yüzde 15,4 büyüdü. Grubun yeni enerjili araç (NEV) satışları ise yüzde 69,8 artışla 120 bin 909 adede ulaştı. Böylece Chery, üst üste beşinci ayda da 100 bin adedin üzerinde aylık yeni enerjili araç satışına imza attı. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Chery Group’un küresel satışları yüzde 10,8 artışla 1 milyon 914 bin 481 adede ulaştı. Aynı dönemde ihracat yüzde 68,1 artarak 1 milyon 343 bin 334 adet, yeni enerjili araç satışları ise yüzde 46,2 yükselişle 725 bin 214 adet olarak gerçekleşti. Ağustos sonu itibarıyla Chery’nin dünya genelindeki kullanıcı sayısı 20,44 milyonu aşarken, bunun 7,18 milyondan fazlasını Çin dışındaki müşteriler oluşturdu.