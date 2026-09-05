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Otomotiv
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Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

Çin’in otomotiv alanındaki ihracat liderlerinden Chery Group, küresel pazarlardaki hızlı yükselişini yeni bir rekorla taçlandırdı. Ağustos ayında ihracatını yüzde 52,1 artırarak 196 bin 984 araca çıkaran grup, kuruluşundan bu yana 7 milyonluk ihracat eşiğini aşarak bu başarıya ulaşan ilk Çinli otomotiv şirketi oldu.

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Foto - Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Chery Grubu, ağustos ayında dünya genelinde 280 bin 128 adet araç satışı gerçekleştirerek yıllık bazda yüzde 15,4 büyüdü. Grubun yeni enerjili araç (NEV) satışları ise yüzde 69,8 artışla 120 bin 909 adede ulaştı. Böylece Chery, üst üste beşinci ayda da 100 bin adedin üzerinde aylık yeni enerjili araç satışına imza attı. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Chery Group’un küresel satışları yüzde 10,8 artışla 1 milyon 914 bin 481 adede ulaştı. Aynı dönemde ihracat yüzde 68,1 artarak 1 milyon 343 bin 334 adet, yeni enerjili araç satışları ise yüzde 46,2 yükselişle 725 bin 214 adet olarak gerçekleşti. Ağustos sonu itibarıyla Chery’nin dünya genelindeki kullanıcı sayısı 20,44 milyonu aşarken, bunun 7,18 milyondan fazlasını Çin dışındaki müşteriler oluşturdu.

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Foto - Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

Yeni enerjili araçlar, Chery’nin küresel büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri haline gelmeye devam ediyor. Grup, ağustos ayında yaklaşık 70 bin adet yeni enerjili araç ihraç ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,2 büyüme elde etti. Çin Binek Otomobil Birliği’nin (CPCA) verilerine göre Chery, Ocak-Temmuz 2026 döneminde yeni enerjili araç ihracatında otomotiv sektörünün ilk iki markası arasında yer aldı. Chery Group ayrıca ağustos ayının sonunda düzenlenen Chengdu Uluslararası Otomobil Fuarı’nda küresel ürün ve teknoloji gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Chery, EXEED, JETOUR, iCAR, LUXEED ve FREELANDER markaları altında toplam 41 model sergileyen grup; içten yanmalı motorlardan hibrit ve tamamen elektrikli modellere, akıllı mobilite teknolojilerinden yeni nesil çözümlere uzanan geniş ürün gamını ziyaretçilerle buluşturdu.

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Foto - Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

Chery’nin yükselişi, dünyanın en rekabetçi ve yüksek standartlara sahip otomotiv pazarlarından Avrupa’da da güçlü şekilde devam ediyor. Marka, Ocak-Temmuz 2026 döneminde 24 Avrupa ülkesinde 208 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201 büyüdü. Bu dönemde Avrupa’daki yeni enerjili araç satışları 101 bin adedi aşarak geçen yılın aynı döneminin 3,3 katından daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Chery Group çatısı altındaki markaların Avrupa pazarındaki performansı da dikkat çekiyor. JAECOO 7, JAECOO 5 ve OMODA 5, bu yıl Birleşik Krallık’ın en çok satılan ilk 10 otomobili arasına girmeyi başardı. Bu performans; Chery Group markalarının tasarım, teknoloji, güvenlik, kalite ve yerel pazar desteği alanlarındaki artan rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

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Foto - Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

2023 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Chery, kısa sürede Türk tüketicisinin en fazla ilgi gösterdiği otomotiv markalarından biri haline geldi. Marka, Türkiye’de bugüne kadar toplam 140,911 adet satış gerçekleştirirken 35 şehirde toplam 52 satış ve servis noktasıyla öne çıkıyor. Chery’nin küresel ürün geliştirme, teknoloji ve kalite alanındaki güçlü altyapısı, Türkiye’deki kullanıcıların günlük mobilite deneyimine de doğrudan yansıyor. “For Family, For Champion” marka yaklaşımı doğrultusunda hareket eden Chery Türkiye; TIGGO 7 ve TIGGO 8 başta olmak üzere güvenlik, geniş yaşam alanı, konfor ve akıllı teknolojileri bir araya getiren SUV modelleriyle aile kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Chery’nin dünyaca ünlü futbol yıldızı Robert Lewandowski ile gerçekleştirdiği iş birliği de aile sorumluluğu, kararlılık ve “şampiyonluk ruhu” arasındaki bağı güçlendiriyor. Chery Family Care ve “With Chery With Love” (WCWL) müşteri programları ise markanın “For Family” yaklaşımını otomobilin ötesine taşıyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleştirilen WCWL aile etkinlikleri; ürün deneyimini, aile etkileşimini ve müşteri odaklı hizmet anlayışını bir araya getirerek Chery’nin kullanıcılarıyla kurduğu bağı daha da güçlendiriyor.

#5
Foto - Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

Kalite ve dayanıklılığı uzun vadeli müşteri memnuniyetinin temel unsurlarından biri olarak gören Chery; ürün geliştirmeden tedarik zincirine, üretim süreçlerinden pazar geri bildirimleriyle gerçekleştirilen sürekli iyileştirmelere kadar uzanan kapsamlı bir güvenilirlik sistemi uyguluyor. J.D. Power 2026 Çin Araç Güvenilirliği Araştırması’nda (Vehicle Dependability Study – VDS) Chery, lüks marka ortalamasını geride bırakırken üst üste ikinci kez Çinli yerli markalar arasında ilk sırada yer aldı. Chery daha önce de J.D. Power’ın Çin İlk Kalite Araştırması (IQS), Otomotiv Performans, Uygulama ve Tasarım Araştırması (APEAL), Satış Memnuniyeti Endeksi (SSI/PXI) ve Müşteri Hizmetleri Endeksi (CSI) araştırmalarında Çinli yerli markalar arasında ilk sırayı elde etmişti. Böylece Chery, söz konusu beş temel araştırmanın tamamında birinciliğe ulaşan tek Çinli yerli otomotiv markası oldu. Chery’nin kalite alanındaki sürekli yatırımları, markanın Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine güvenilir ürünler ve güçlü bir sahiplik deneyimi sunmasının da temelini oluşturuyor.

#6
Foto - Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı!

Chery, otomotiv sektöründeki çalışmalarının yanı sıra akıllı teknolojilerin günlük yaşama nasıl daha fazla katkı sağlayabileceğine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Ağustos ayında düzenlenen Dünya Robot Konferansı’nda Aimoga Robotics; kamu güvenliği, sağlık hizmetlerinde yönlendirme, kamu hizmetleri ve aile yaşamına yönelik robotik çözümlerini sergiledi. Etkinlikte, aile yaşamına eşlik etmek üzere geliştirilen insansı robot Mobo da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Görsel-dil modeliyle çalışan ve hareket, algılama ile etkileşim kabiliyetlerini bir araya getiren Mobo, akıllı teknolojilerin günlük aile yaşamına sunabileceği yeni kullanım alanlarını araştırmak üzere geliştirildi. Aimoga Robotics’in ürün ve hizmetleri bugün 60’tan fazla ülke ve bölgede, 100’ün üzerinde farklı kullanım senaryosunda yer alıyor. Şirketin insansı robot ürünleri aynı zamanda hem donanım hem yazılım alanında çift Avrupa Birliği sertifikası alan ilk Çin menşeli ürünler olma özelliğini taşıyor. Toplam ihracatta 7 milyon adetlik eşiğin aşılmasından yeni enerjili araç satışlarında kaydedilen güçlü büyümeye, Avrupa’daki hızlı yükselişten bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenen kalite performansına kadar Chery; teknoloji odaklı küresel büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Marka, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında daha güvenli, daha güvenilir ve daha akıllı mobilite deneyimleri sunma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

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