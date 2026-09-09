Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Akıllı rejeneratif frenleme sistemi sayesinde siz ayağınızı gazdan her çektiğinizde veya frene her bastığınızda sistem kendi kendini bedavadan şarj ediyor. Bu muazzam tasarruf sayesinde tek bir depo benzinle hem şehir içi trafiğini hem de şehirler arası yolları dert etmeden çok uzun mesafeleri çok küçük bütçelerle katetmek mümkün oluyor.