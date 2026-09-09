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Otomotiv
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Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

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Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Dışarıdan şarj etme zorunluluğunu ortadan kaldıran akıllı hibrit motoru, yolcuları çarpmayan özel klima teknolojisi ve sihirli koltuklarıyla ezber bozan Honda HR-V e:HEV Advance test konuğum oldu. Fabrika verilerini geride bırakıp gerçek yol şartlarında 100 kilometrede 4.7 litrelik şaşırtıcı bir tüketim değerini yakaladığım bu Japon harikası, günümüz ekonomik koşullarında aile bütçesinin en büyük dostu olmaya aday.

#1
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Günümüzde araba satın almak ve işletmek tam anlamıyla ince bir hesap kitap işi haline geldi. Tüketiciler olarak bir yandan modern teknolojilere, yüksek konfora ve geniş hacme sahip bir aile aracı arıyoruz; diğer yandan da akaryakıt istasyonuna her uğradığımızda bütçemizi yormayacak bir formülün peşindeyiz.

#2
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Tam elektrikli araçların şarj altyapısı ve menzil stresi henüz tam aşılabilmiş değil. İşte bu noktada imdadımıza yetişen şarjsız akıllı hibritler, günümüz şartlarında en mantıklı çözüm olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Geçtiğimiz günlerde direksiyonuna geçtiğim Japon mühendisliğinin son harikalarından Honda HR-V e:HEV Advance, tam anlamıyla tüketici dostu bir aile otomobili olarak tüm ezberleri bozmaya aday. Aracı hem yoğun şehir içi trafiğinde hem de uzun otoyol rotalarında kilometrelerce kullanarak sizler için her detayını tek tek test ettim.

#4
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Araca dışarıdan ilk baktığınızda, o eski hantal SUV algısını tamamen yıkan, kupe tarzı arkaya doğru süzülen çok şık ve vakur bir tasarım sizi selamlıyor. Gövde rengiyle bütünleşen ön panjuru ve keskin gözlü LED farları, yollarda kendini hemen fark ettiriyor.

#5
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Ancak bu aracın asıl bereketi ve marifeti sürücü kapısını açıp içeri girdiğinizde başlıyor. Kabin o kadar ferah ve gözü yormayan bir sadelikte tasarlanmış ki, yolculuk esnasında içiniz açılıyor. Arka tarafta sunulan diz mesafesi, üst segment lüks araçları bile gölgede bırakacak cinsten.

#6
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Üstelik markanın alametifarikası olan Magic Seats (Sihirli Koltuklar) sistemi sayesinde arka koltukları sinema koltuğu gibi yukarıya doğru kolayca katlayabiliorsunuz. Bagaja sığmayacak yüksek boylu bir saksıyı, katlanır bisikleti veya büyük bir yükü arka koltukların yerine zahmetsizce yerleştirmek tam bir ev reisinin arayacağı türden pratik bir çözüm.

#7
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Kabinde yolculuk konforunu zirveye çıkaran, gözden kaçmaması gereken harika bir detay var. Ön konsolun kenarlarında yer alan yuvarlak çevirmeli düğmeli, L şeklindeki hava menfezleri tam bir akıl ürünü. Bu mekanizma sayesinde klimayı açtığınızda o sert, yüzünüze doğrudan vuran ve insanı şifayı kaptıracak şekilde rahatsız eden hava akımına maruz kalmıyorsunuz. Düğmeyi çevirdiğinizde hava akımı yan camlara doğru yönlenerek kabin içerisinde adeta yumuşak bir perde oluşturuyor.

#8
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Ne şoförü ne de yolcuları çarpmadan, içeriyi homojen ve son derece doğal bir esintiyle serinletiyor ya da ısıtıyor. Özellikle uzun seyahatlerde göz kuruluğu yaşayanlar, sinüziti olanlar veya çocuklu aileler için bu klima konforu tek başına bile çok büyük bir nimet.

#9
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Gelelim bu güzel gövdenin altındaki asıl güç merkezine. HR-V e:HEV gücünü 1.5 litrelik verimli benzinli motor ve ona eşlik eden iki adet güçlü elektrik motorunun ortaklığından alıyor. Sistem toplamda 131 Beygir Gücü (HP) ve tekerleklere anında iletilen 253 Nm Tork üretiyor. Araçta geleneksel, arıza çıkarmaya müsait karmaşık vites kutuları yok; onun yerine e-CVT adı verilen çok akıllı elektronik sabit hızlı bir sistem görev yapıyor.

#10
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Gaz pedalına bastığınız anda elektrik motorunun o sessiz ve gecikmesiz tork gücünü hemen hissediyorsunuz. Şehir içindeki dur-kalklarda araç adeta bir elektrikli otomobil gibi çıt çıkarmadan, süzülerek ilerliyor. Performans gerektiğinde veya otobana çıktığınızda ise sistem benzinli motoru devreye alarak size kesintisiz ve gayet güvenli bir ivmelenme sunuyor.

#11
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Şimdi hepimizin en çok hassas olduğu, can yakan cüzdan hesabına yani yakıt sarfiyatına gelelim. Markanın bu araç için açıkladığı resmi fabrika verisi ortalama 5.4 litre/100 km yakıt tüketimi yönünde. Ancak biz tüketici gözüyle gerçek hayata, kendi yolumuza bakarız.

#12
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Direksiyonda bizzat yaptığım uzun soluklu, karma yol testinin ardından gösterge panelini çektiğim fotoğrafta da net bir şekilde görebileceğiniz üzere ortalama tüketimimiz 4.7 litre/100 km olarak kayıtlara geçti. Evet, yanlış duymadınız; sakin ve akıllıca bir sürüşle fabrika verisinin bile neredeyse 1 litre kadar altına inmeyi başardık.

#13
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Akıllı rejeneratif frenleme sistemi sayesinde siz ayağınızı gazdan her çektiğinizde veya frene her bastığınızda sistem kendi kendini bedavadan şarj ediyor. Bu muazzam tasarruf sayesinde tek bir depo benzinle hem şehir içi trafiğini hem de şehirler arası yolları dert etmeden çok uzun mesafeleri çok küçük bütçelerle katetmek mümkün oluyor.

#14
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Tüketim oranının fabrika verilerinden daha düşük çıkması, bu hibrit sistemin ülkemiz yol şartlarında ne kadar kusursuz işlediğinin en büyük kanıtıdır.

#15
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Netice olarak; Honda HR-V e:HEV Advance, sadece modern bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda aile bütçesini koruyan, teknolojiyi insanın hizmetine samimiyetle sunan çok doğru bir yatırım.

#16
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Standart olarak gelen gelişmiş güvenlik asistanları paketiyle yollarda hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tam emniyete alıyorsunuz.

#17
Foto - Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!

Dışarıdan kabloyla şarj etme derdi olmadan dizel araçları unutturacak bir yakıt ekonomisi, sessiz bir sürüş ve ferah bir yaşam alanı arayan her tüketicinin bu aracı mutlaka yakından incelemesini tavsiye ederim. Kararınız hayırlı, yolunuz her daim açık olsun.

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