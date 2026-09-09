Bu devirde alınacak en mantıklı SUV! Honda HR-V Advance ile kilometrelerce sıfır stres! Cüzdan dostu hibrit!
Dışarıdan şarj etme zorunluluğunu ortadan kaldıran akıllı hibrit motoru, yolcuları çarpmayan özel klima teknolojisi ve sihirli koltuklarıyla ezber bozan Honda HR-V e:HEV Advance test konuğum oldu. Fabrika verilerini geride bırakıp gerçek yol şartlarında 100 kilometrede 4.7 litrelik şaşırtıcı bir tüketim değerini yakaladığım bu Japon harikası, günümüz ekonomik koşullarında aile bütçesinin en büyük dostu olmaya aday.