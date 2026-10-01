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Yerel Kritik operasyon! Büyükbaş hayvanlar için seferberlik ilan edildi!
Yerel

Kritik operasyon! Büyükbaş hayvanlar için seferberlik ilan edildi!

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Kritik operasyon! Büyükbaş hayvanlar için seferberlik ilan edildi!

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, hayvan sağlığının titizlikle korunması ve olası salgın hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. İlçe genelindeki tüm köyleri ve işletmeleri tek tek denetleyen ekipler, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sahada aralıksız mesai harcıyor.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve muhtemel hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde hayvancılığı desteklemek, salgın hastalıkların önüne geçmek ve mevcut hayvan varlığını kayıt altına almak amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen program doğrultusunda köyleri ve işletmeleri tek tek ziyaret eden teknik ekipler, büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla küpeleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler aynı zamanda hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi adına koruyucu aşılama uygulamalarını da titizlikle yürütüyor. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları ve ilçe genelindeki hayvan sağlığı standartlarının korunması amacıyla tarama ve aşılama faaliyetlerinin planlanan takvim dâhilinde süreceğini belirtti.

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