1 Ekim 2021: Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı (Eski Milletvekili - Bakan)

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu memleketi Malatya’da, liseyi ise Sivas ve Antakya’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı.







Milli Selamet Partisi (MSP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.



CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılanarak beraat etti. Asiltürk’ün aldığı 10 yıllık siyaset yasağı 1987’de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı.







Asiltürk, bazı siyasetçilere getirilen siyasi yasakların kaldırıldığı halk oylamasının ardından gerçekleştirilen ilk kongrede Refah Partisi’nin (RP) genel sekreterliğine seçildi.







Refah Partisi ile yeniden seçimlere giren Asiltürk, 11 yıllık aranın ardından Malatya’dan milletvekili seçildi. RP’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Fazilet Partisi’ne geçen Asiltürk, Necmettin Erbakan’ın vefatı sonrasında, kurucuları arasında yer aldığı Saadet Partisi’nin YİK başkanlığına getirildi.

Asiltürk, 13 Eylül 2021’de İstanbul’da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak eşiyle Ankara’ya getirildi ve tedavi altına alındı.







Oğuzhan Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi süreci devam ederken 86 yaşında hayatını kaybetti. Hacı Bayram Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.







Evli ve 4 çocuk babası Oğuzhan Asiltürk’ün “Sosyal Yapının Güçlendirilmesi” adlı bir kitabı bulunmaktadır.