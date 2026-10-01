Galatasaray transferde sessizliğini bozacak! Yok böyle bir hamle... Bruno Fernandes'e hazırlanıyor

Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, milli takım kampında yakın arkadaşına Galatasaray'la ilgili bilgiler verdi. Onu İstanbul'a getirmek için elinden geleni yapıyor. Bu konuyla ilgili çok sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz. Eğer bu hamle tamamlanırsa, Aslan'ın 10 numara rotasyonunu Bruno Fernandes ve Batrakov oluşturacak.