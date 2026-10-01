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Galatasaray transferde sessizliğini bozacak! Yok böyle bir hamle... Bruno Fernandes'e hazırlanıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Galatasaray transferde sessizliğini bozacak! Yok böyle bir hamle... Bruno Fernandes'e hazırlanıyor

Galatasaray bomba transferde büyük yıldızı patlatmak için bekliyor...

#1
Foto - Galatasaray transferde sessizliğini bozacak! Yok böyle bir hamle... Bruno Fernandes'e hazırlanıyor

Manchester United ile yaptığı yeni mukavele görüşmelerinde istediğini alamayan Bruno Fernandes ayrılığa hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcu ya devre arasında ya da sezon sonunda Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir.

#2
Foto - Galatasaray transferde sessizliğini bozacak! Yok böyle bir hamle... Bruno Fernandes'e hazırlanıyor

Bruno Fernandes ve Manchester United'ın yolları ayrılığa yakın... Galatasaray, Juventus ve Milan, Portekizli yıldızla yakından ilgileniyor. 32 yaşındaki 10 numaranın mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Oyuncunun kontratında +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyordu.

#3
Foto - Galatasaray transferde sessizliğini bozacak! Yok böyle bir hamle... Bruno Fernandes'e hazırlanıyor

Ancak şu ana kadar futbolcu ve United arasındaki görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı. Bruno Fernandes'in talep ettiği ücrete Premier Lig ekibi sıcak bakmadı. Galatasaray, makul bir bonservis bedeliyle işi ara transferde bitirmek istiyor. En kötü ihtimalle iş sezon sonuna kalacak...

#4
Foto - Galatasaray transferde sessizliğini bozacak! Yok böyle bir hamle... Bruno Fernandes'e hazırlanıyor

Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, milli takım kampında yakın arkadaşına Galatasaray'la ilgili bilgiler verdi. Onu İstanbul'a getirmek için elinden geleni yapıyor. Bu konuyla ilgili çok sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz. Eğer bu hamle tamamlanırsa, Aslan'ın 10 numara rotasyonunu Bruno Fernandes ve Batrakov oluşturacak.

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