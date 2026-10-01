Suriye’de kritik doğal gaz hattında büyük patlama! 3 santral birden sustu

Suriye’de enerji altyapısını etkileyen önemli bir olay yaşandı. Tişrin Elektrik Santrali’ndeki doğal gaz hattında meydana gelen patlama, üç elektrik santralinde üretimin durmasına neden oldu.

ÜÇ SANTRALDE ÜRETİM DURDU

Suriye Elektrik Şirketi (SEC) tarafından yapılan açıklamaya göre patlama sonrasında santrallerin çalışması için ihtiyaç duyulan doğal gazın tedariki kesildi.

Gaz akışının durması nedeniyle Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARTABİLİR

Üç santralin üretim dışı kalmasının ülkenin mevcut elektrik üretim kapasitesini aşağı çekeceği belirtildi.

Şirket, üretimde yaşanacak düşüş nedeniyle bazı bölgelerde uygulanan elektrik kesintilerinin geçici olarak daha uzun süreli veya daha sık hale gelebileceğini duyurdu.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Doğal gaz hattındaki patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğü bildirildi.

Uzman ekiplerin hattaki hasarı belirlemek ve sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Suriye Elektrik Şirketi, santrallerin yeniden faaliyete geçirilmesi ve elektrik arzındaki gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.