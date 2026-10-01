PEUGEOT 205 GTi’ın torunu elektrikle geliyor! E-208 GTi, 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de

PEUGEOT Sport mühendislerinin geliştirme sürecinde, markanın Le Mans Hypercar programında yer alan PEUGEOT 9X8 yarış otomobilinden elde ettiği deneyimlerden yararlanıldı. E-208 GTi, Fransa'nın Trémery kentinde üretilen M4+ elektrikli motoruyla 281 PS güç ve 345 Nm tork üretiyor. Model, 0’dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede ulaşırken 80-120 km/s hızlanmasını 3,2 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız ise 180 km/s ile sınırlandırılıyor. E-208 GTi’ın 5,5 kg/PS’lik güç-ağırlık oranı da performans karakterinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. E-208 GTi’ın şasi yapısı, standart E-208’e göre sportif sürüş karakteri doğrultusunda kapsamlı biçimde yeniden geliştirildi. Gövde 25 mm alçaltılırken ön iz genişliği 56 mm, arka iz genişliği ise 28 mm artırıldı. Modelde 18 inç jantlar ve 215/40 R18 ölçüsünde lastikler kullanılıyor. Arka bölümde 31 mm'lik viraj denge çubuğuna yer verilirken, bataryanın taban altında konumlandırılmasıyla elde edilen düşük ağırlık merkezinden de yararlanılıyor. E-208 GTi’da daha dinamik bir sürüş için mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve hidrolik darbe emicili özel amortisörler bulunuyor. Fren sisteminde ise 355 mm ön diskler ve özel sabit 4 pistonlu kaliperler kullanılıyor. PEUGEOT Sport logolu kırmızı kaliperler, modelin sportif karakterini görsel olarak da destekliyor. E-208 GTi’ın dış tasarımında, mevcut E-208’in çizgileri GTi karakteriyle yeniden yorumlanıyor. Alçaltılmış gövde, genişletilmiş çamurluklar, 205 GTi’a gönderme yapan delikli 18 inç jantlar, özel ön spoiler ve parlak siyah arka difüzör modelin sportif görünümünü güçlendiriyor. GTi'a özgü kırmızı detaylar da tasarımın önemli unsurları arasında yer alıyor. Kırmızı gövde rengi ise ilk 205 GTi’ın ikonik görünümüne gönderme yapıyor. Kabinde de GTi mirası devam ediyor. Kırmızı halılar, paspaslar ve emniyet kemerlerinin yanı sıra entegre başlıklara sahip özel ön koltuklar kullanılıyor. 205 GTi’dan ilham alan kırmızı detaylar, Alcantara® ve delikli kırmızı deri kullanılan kompakt direksiyonla tamamlanıyor.