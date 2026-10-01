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Otomotiv
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PEUGEOT 205 GTi’ın torunu elektrikle geliyor! E-208 GTi, 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

PEUGEOT 205 GTi’ın torunu elektrikle geliyor! E-208 GTi, 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de

PEUGEOT’nun 40 yılı aşkın GTi mirası, tamamen elektrikli yeni E-208 GTi ile yeni bir döneme taşınıyor. 281 PS güç ve 345 Nm tork üreten model, 0’dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede ulaşırken, PEUGEOT Sport imzalı şasi ve fren teknolojileriyle performans tutkunlarını elektrikli sürüşün geleceğiyle buluşturuyor. E-208 GTi’ın 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de yollara çıkması planlanıyor.

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Foto - PEUGEOT 205 GTi’ın torunu elektrikle geliyor! E-208 GTi, 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de

PEUGEOT, 40 yılı aşkın GTi mirasını tamamen elektrikli yeni E-208 GTi ile geleceğe taşıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan konsept versiyonuna büyük ölçüde sadık kalınarak geliştirilen modelin, 2027 yılının ilk yarısında Türkiye yollarına çıkması planlanıyor. PEUGEOT Design ve PEUGEOT Sport ekiplerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen E-208 GTi; yüksek performans, sportif tasarım ve günlük kullanım özelliklerini tamamen elektrikli güç-aktarma teknolojisiyle bir araya getiriyor. Markanın 1984 yılında 1,6 litrelik, iki yıl sonra ise 1,9 litrelik versiyonuyla satışa sunduğu 205 GTi, küçük sportif hatchback sınıfında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştu. Performans ve sürüş keyfini sportif tasarım ve günlük kullanıma uygunlukla birleştiren model, 306, 206, 207 ve 208 gibi modellerle devam eden GTi mirasının temelini oluşturdu. Yeni E-208 GTi ise bu geleneği tamamen elektrikli bir modelle yeni bir döneme taşıyor.

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Foto - PEUGEOT 205 GTi’ın torunu elektrikle geliyor! E-208 GTi, 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de

PEUGEOT Sport mühendislerinin geliştirme sürecinde, markanın Le Mans Hypercar programında yer alan PEUGEOT 9X8 yarış otomobilinden elde ettiği deneyimlerden yararlanıldı. E-208 GTi, Fransa'nın Trémery kentinde üretilen M4+ elektrikli motoruyla 281 PS güç ve 345 Nm tork üretiyor. Model, 0’dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede ulaşırken 80-120 km/s hızlanmasını 3,2 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız ise 180 km/s ile sınırlandırılıyor. E-208 GTi’ın 5,5 kg/PS’lik güç-ağırlık oranı da performans karakterinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. E-208 GTi’ın şasi yapısı, standart E-208’e göre sportif sürüş karakteri doğrultusunda kapsamlı biçimde yeniden geliştirildi. Gövde 25 mm alçaltılırken ön iz genişliği 56 mm, arka iz genişliği ise 28 mm artırıldı. Modelde 18 inç jantlar ve 215/40 R18 ölçüsünde lastikler kullanılıyor. Arka bölümde 31 mm'lik viraj denge çubuğuna yer verilirken, bataryanın taban altında konumlandırılmasıyla elde edilen düşük ağırlık merkezinden de yararlanılıyor. E-208 GTi’da daha dinamik bir sürüş için mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve hidrolik darbe emicili özel amortisörler bulunuyor. Fren sisteminde ise 355 mm ön diskler ve özel sabit 4 pistonlu kaliperler kullanılıyor. PEUGEOT Sport logolu kırmızı kaliperler, modelin sportif karakterini görsel olarak da destekliyor. E-208 GTi’ın dış tasarımında, mevcut E-208’in çizgileri GTi karakteriyle yeniden yorumlanıyor. Alçaltılmış gövde, genişletilmiş çamurluklar, 205 GTi’a gönderme yapan delikli 18 inç jantlar, özel ön spoiler ve parlak siyah arka difüzör modelin sportif görünümünü güçlendiriyor. GTi'a özgü kırmızı detaylar da tasarımın önemli unsurları arasında yer alıyor. Kırmızı gövde rengi ise ilk 205 GTi’ın ikonik görünümüne gönderme yapıyor. Kabinde de GTi mirası devam ediyor. Kırmızı halılar, paspaslar ve emniyet kemerlerinin yanı sıra entegre başlıklara sahip özel ön koltuklar kullanılıyor. 205 GTi’dan ilham alan kırmızı detaylar, Alcantara® ve delikli kırmızı deri kullanılan kompakt direksiyonla tamamlanıyor.

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Foto - PEUGEOT 205 GTi’ın torunu elektrikle geliyor! E-208 GTi, 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de

E-208 GTi’ın ön koltukları sportif kullanım sırasında sürücüyü destekleyecek şekilde tasarlanırken günlük kullanımda konfor ve pratiklik korunuyor. Kompakt direksiyon ve doğrudan tepkiler, modelin sportif sürüş karakterini destekliyor. Dijital gösterge paneli ve merkezi ekran kırmızı grafiklerle sunulurken, özel performans ekranları da sürücünün kullanımına sunuluyor. Kırmızı ambiyans aydınlatmasına ek olarak yedi farklı renk seçeneği bulunuyor. Sürükleyici ses deneyimi ise motor performansıyla koordineli biçimde sportif atmosferi tamamlıyor. Yeni E-208 GTi, 54 kWh brüt ve 51 kWh net kapasiteli batarya ile donatılıyor. PEUGEOT Sport tarafından geliştirilen termal yönetim sistemi, yüksek performanslı kullanım sırasında bataryanın optimum sıcaklık aralığında tutulmasına katkı sağlıyor. Kullanılan lastiklere göre WLTP menzil değerleri değişiyor. Hankook Ventus S1 Evo3 lastiklerle model 375 kilometreye, Michelin Pilot Sport 4S lastiklerle ise 352 kilometreye kadar menzil sunuyor. Şarj tarafında 7,4 kW'lık duvar tipi şarj istasyonu kullanıldığında bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşması 4 saat 40 dakika sürüyor. 100 kW'lık hızlı şarj desteğiyle aynı doluluk aralığı 30 dakikadan kısa sürede tamamlanabiliyor. E-208 GTi’da ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği de bulunuyor. Batarya için 8 yıl veya 160.000 kilometre garanti sunuluyor.

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Foto - PEUGEOT 205 GTi’ın torunu elektrikle geliyor! E-208 GTi, 2027’nin ilk yarısında Türkiye’de

Paris yakınlarındaki Vélizy’de bulunan PEUGEOT Design ile Satory’deki PEUGEOT Sport ekiplerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen E-208 GTi, markanın ilk tamamen elektrikli GTi modeli olma özelliğini taşıyor. Modelin geliştirilmesinde PEUGEOT 9X8 hibrit Hypercar ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) elde edilen deneyimlerden de yararlanıldı. Özellikle termal yönetim, enerji geri kazanımı, şasi ve fren sistemleri üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. 281 PS güç üreten elektrikli motoru, 5,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanması, PEUGEOT Sport tarafından geliştirilen şasi ve fren sistemiyle yeni E-208 GTi, GTi geleneğini elektrikli mobilite çağına taşıyor. Modelin 2027 yılının ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

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