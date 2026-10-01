  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis’te gözler 1 Ekim’e çevrildi! Kılıçdaroğlu ile Özel’den farklı karar Tahran’dan Körfez’e Netanyahu uyarısı: Sonuçları bütün bölgeyi etkiler! Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Yüzlerce kişi PFDK’ya sevk edildi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı ‘Seçilmiş İBB başkanıymış’ Fatma Sayan Kaya için böyle söylense ne dersiniz? Bakan Bayraktar’dan Almanya’ya çağrı: İmkânları birleştirelim CHP'DE 5 belediye başkanı ihraç edildi VAR odası muamması! TFF: İnceleme yapıldı! Başsavcılık: İnceleme yapılmadı İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi Flydubai uçuşları askıya alındı! Tel Aviv seferinde havada bıçaklı kavga ve kaçırılma şoku!
İSLAM 1 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

1 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
1 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (1 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ اَسَٓاءَ فَعَلَيْهَاؗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(15) İyi işler yapan kendisi için yapmıştır, kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir; sonra rabbinize döndürüleceksiniz.

(Casiye Suresi, 45/15)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   


"Özür dileyeceğin her işten sakın!"
"Kulağın hoşlanmayacağı her şeyden sakın!"

Kaynak: Feyzü’l-Kadir, III/117, No: 2888, 2889
 

GÜNÜN SÖZÜ:



GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23