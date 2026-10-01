1 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (1 Ekim 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ اَسَٓاءَ فَعَلَيْهَاؗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(15) İyi işler yapan kendisi için yapmıştır, kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir; sonra rabbinize döndürüleceksiniz.
(Casiye Suresi, 45/15) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Özür dileyeceğin her işten sakın!"
"Kulağın hoşlanmayacağı her şeyden sakın!"
Kaynak: Feyzü’l-Kadir, III/117, No: 2888, 2889
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