Sözcü Kiler Holding’deki sert düşüşü gündeme taşıdı: Zirveden 10 liraya!

Borsa İstanbul’da işlem gören Kiler Holding hisselerindeki sert fiyat hareketleri ekonomi gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre KLRHO, 2026 yılına yaklaşık 328 TL seviyesinden başladı. Ocak ayında hızlanan yükselişle birlikte hisse, 4 Şubat’ta gün içerisinde 689,50 TL’ye kadar çıkarak yılın zirvesini gördü. Gazete, söz konusu dönemde şirketin piyasa değerinin 100 milyar TL sınırını aştığını aktardı.

ZİRVENİN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ

Şubat ayında görülen zirvenin ardından KLRHO’da tablo tersine döndü.

Sözcü’nün aktardığına göre yılın ikinci yarısında düşüş hızlanırken, hisse ağustos sonunda 65-70 TL bandına, eylül ortasında ise 20 TL seviyelerine kadar çekildi.

Satışların eylül ayının ikinci yarısında daha da derinleştiğini yazan gazete, KLRHO’nun 17-29 Eylül arasındaki 9 işlem gününün tamamını taban fiyattan kapattığını ve 30 Eylül’de 10,16 TL seviyesine kadar gerilediğini bildirdi.

SÖZCÜ FON SORUŞTURMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Haberde Kiler Holding’deki fiyat hareketleri, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan fon kriziyle birlikte ele alındı.

Sözcü, düşüşün en sert bölümünün SPK ve adli makamlar tarafından yürütülen fon soruşturmalarının gündeme geldiği döneme denk geldiğini yazdı. Gazete, 131 fonun tasfiyesi ve yaklaşık 18 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan süreç sonrasında borsadaki satış baskısının arttığını aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ayrı fon soruşturmasında da 27 Eylül itibarıyla 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri talep edildiği bildirilmişti.

Böylece KLRHO’nun yılın ilk aylarında gördüğü yüksek seviyelerden eylül sonunda 10 lira bandına kadar uzanan sert fiyat hareketi yeniden ekonomi gündemine taşındı.