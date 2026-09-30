Borsada fon vurgunu operasyonu büyüyor! Başsavcılıktan 30 şüpheli hakkında devasa tedbir kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsadaki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla yapay fiyat artışları ve manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 30 kişi hakkında mal varlığı tedbiri ve devir kısıtlaması kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir adım attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fonlar üzerinden borsada manipülatif işlemler yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 30 kişi için bankalar ve finans kuruluşlarına kritik talimat gönderdi. Şüphelilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve malvarlığını azaltıcı işlemlerinin yakından izlenmesi istendi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 30 Eylül 2026 tarihli yazıda, soruşturma kapsamında 30 kişinin çeşitli malvarlığı işlemlerinin mercek altına alınması ve gerekli tedbirlerin uygulanması için çok sayıda kuruma bildirimde bulunuldu.

Başsavcılık yazısında soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

BAZI HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ

Başsavcılığın yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları oluştuğu ve bu hareketlerin "anormal" nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, söz konusu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, alımların piyasa üzerinden gerçekleştirildiği ve bu işlemler sonucunda hem ilgili şirketlerin hisse değerlerinde hem de hisseyi taşıyan fonların değerlerinde artış meydana geldiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Başsavcılık ayrıca bazı şirketlerin piyasa değerleri, sermayeleri, özkaynakları ve dönemsel kârlarının birlikte incelendiğini; bazı hisselerin defter değeri ve PD/DD oranları ile mevcut işlem fiyatları arasında çok yüksek farklar bulunduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

"YAPAY YÜKSELİŞLE MENFAAT ELDE EDİLDİ" DEĞERLENDİRMESİ

Soruşturma yazısında, fon sahiplerinin bireysel olarak ilgili hisselerde alım yaptığı, bu işlemlerin talep oluşturarak fiyatların yükselmesine neden olduğu ve daha sonra söz konusu hisselerin fonlara satıldığı yönündeki tespitlere yer verildi.

Başsavcılık, yazıda bu işlemlerin hem hisse fiyatlarında hem de fon değerlerinde yeni artışlara yol açtığının değerlendirildiğini belirtti.

Yazıda ayrıca, hisselerdeki fiyat artışlarının şirketlerin gerçek faaliyetleri ve konumlarıyla bağlantılı olmadığı yönünde değerlendirmeye yer verilerek, yapay fiyat yükselişi sağlanması ve bu yolla ciddi miktarda menfaat elde edilmesi iddiasının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesindeki piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

131 FON TEFAS'TA İŞLEMLERE KAPATILMIŞTI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında yapılan tespitlerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldığını da belirtti.

BANKALARA VE FİNANS KURULUŞLARINA KRİTİK TALİMAT

Başsavcılık, yazıda kimlikleri belirtilen kişiler ile bu kişilerin temsil ettiği şirketler hakkında çeşitli kurumlara araştırma yapılması yönünde müzekkere gönderildiğini bildirdi.

Bu kapsamda söz konusu kişiler ile eşleri ve çocukları dahil aile fertlerinin yapacağı bazı malvarlığı işlemleri için tedbir alınması istendi.

Talimat kapsamında özellikle;

Devir, temlik, satış ve bağış işlemleri,

İpotek ve rehin tesis edilmesi,

Hesap kapatma,

Yüksek tutarlı nakit çekimleri,

Yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri

gibi malvarlığını azaltıcı işlemlerin takip edilmesi istendi.

İŞLEM YAPILMADAN ÖNCE BAŞSAVCILIĞIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Başsavcılık, listede yer alan kişilerin bu nitelikte bir işlem talebinde bulunması halinde işlem gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınmasını istedi.

Ayrıca olağan faaliyet dışındaki, işlem tutarı veya sıklığı açısından dikkat çekici, malvarlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerin gecikmeksizin Başsavcılığa bildirilmesi talimatı verildi.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI DONDURULACAK

Yazının en dikkat çekici maddelerinden biri de soruşturmada adı geçen kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının istenmesi oldu.

Ayrıca bu kişilerin malvarlığını azaltıcı işlemlerinin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MASAK'a da gecikmeksizin bildirilmesi talep edildi.

TAPU, GEMİ VE UÇAK KAYITLARI DA İNCELENECEK

Başsavcılık yalnızca finansal hesaplarla sınırlı kalmadı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, listede yer alan kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve mevcut varlıkların listesinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Yazı; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, Takasbank, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği dahil çok sayıda kuruma gönderildi.

FON SORUŞTURMASINDA 30 KİŞİLİK TEDBİR LİSTESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında hazırladığı 30 Eylül 2026 tarihli yazıda 30 kişi hakkında mal varlığı ve sermaye piyasası araçlarına yönelik tedbirler talep edildiği görülüyor.

Listede yer alan isimler:

️ Ali Göl

️ Ali Serhat Tüzün

️ Burak Sevindik

️ Caner Altaçlı

️ Erol Demirbaş

️ Furkan Bezeklioğlu

️ Gökhan Koçyiğit

️ Gürsel Akça

️ Hakkı Ömer Gürün

️ Hasan Peker

️ Hüseyin Emre Güner

️ İdris Çakır

️ İhsan Çimen

️ Mesut Altan

️ Mesut Yalım

️ Mücahit Acaralp

️ Ogün Doğan

️ Osman Sungur

️ Tahir Fatih Mutlu

️ Yasemin Yavuz Koçyiğit

️ Zülküf Kopuz

️ Alper Tunga Sagu Burak

️ Fırat Kerim Ersoy

️ Tuncer Köklü

️ Ali Yöney

️ Ali Emre Ballı

️ Mustafa Yazıcı

️ Güven Çapan

️ Hayati Efe Oğuz

️ Murat Yönaç