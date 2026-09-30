  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu! Ahmet Hakan 'Başörtülü bakanınız milleti soydu' diyen Ağıralioğlu'nu yazdı! Senin Atatürkçüler Silivri'de Yavuz... TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanımızın tavrını destekliyoruz, sonuna kadar gidilmeli Bahçeli’den fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız Ahmet Çakar'dan Türk futbolunu sarsacak bomba iddia! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu koltuğu bırakıyor mu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu: Yanlış yapanla vedalaşır, güçlenerek devam ederiz 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı... Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı Bir hastane yetkilisi dönen haraç çarkını ifşa etti! CHP'li belediyenin 8 milyon doları nasıl aldığını tek tek anlattılar CHP’li Polat’a terör soruşturması CHP'de skandal üstüne skandal! Çin'de gözaltına alınan meclis üyesi partiden böyle şutlandı!
Ekonomi Çin'den Türkiye'nin elini kolunu bağlayacak hamle: Sinsice oralara girdiler
Ekonomi

Çin'den Türkiye'nin elini kolunu bağlayacak hamle: Sinsice oralara girdiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çin'den Türkiye'nin elini kolunu bağlayacak hamle: Sinsice oralara girdiler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Çin'in son yaptığı hamlelerle Türkiye’yi rafın dışına ittiğini söyledi.

Nefes'te yer alan habere göre, ABD’nin tarifeleriyle bu pazardaki ihracatı gerileyen Çin, Türkiye’nin de yoğun olarak ihracat yaptığı alternatif pazarlara yöneldi. Özellikle Afrika ve Orta Doğu’da Çin’in ihracatı hızlanırken, Türkiye aynı ivmeyi yakalayamadı. 2024-2025 döneminde Çin’in Afrika’ya ihracatı yüzde 25.9, Orta Doğu’ya ihracatı yüzde 9.7, Avrupa Birliği’ne ihracatı ise yüzde 8.63 arttı.

 

Çin’in Türkiye’nin olduğu veya büyümeyi hedeflediği pazarlara yöneldiğinin altını çizen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, özellikle Afrika ve Orta Doğu’daki ihracat artışının Türk ihracatçısı üzerindeki fiyat baskısını artırdığına dikkat çekti.

 

Olpak, Çin’in agresif fiyat politikalarıyla Türkiye’nin bulunduğu pazarlarda Türk ihracatçısını rafın dışına ittiğini söyleyerek, “Raftan indirmek için fiyat kırıyor. Bu ihracatımızı azaltığı gibi ihraç birim fiyatımızı düşürür” dedi.

 

DEİK’e göre Türkiye’nin Mısır’a ihracatı 2025’te 4.07 milyar dolarda kalırken Çin’in ihracatı 19.97 milyar dolara ulaştı. Çin’in Mısır’a ihracatı Türkiye’nin yaklaşık 5 katına çıktı. Türkiye’nin Cezayir’e ihracatı yüzde 14.58 gerileyerek 2.46 milyar dolara düşerken Çin’in ihracatı yüzde 19.09 artarak 13.91 milyar dolara yükseldi.

Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı
Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı

Ekonomi

Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı

S-400'lerden sonra cehennem yaptırımları korkuttu: Rusya'dan alımlar bıçak gibi kesilecek
S-400'lerden sonra cehennem yaptırımları korkuttu: Rusya'dan alımlar bıçak gibi kesilecek

Gündem

S-400'lerden sonra cehennem yaptırımları korkuttu: Rusya'dan alımlar bıçak gibi kesilecek

Rusya'ya Türkiye'den kötü haber: Resmen çakıldı
Rusya'ya Türkiye'den kötü haber: Resmen çakıldı

Gündem

Rusya'ya Türkiye'den kötü haber: Resmen çakıldı

Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar
Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23