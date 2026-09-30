Çin'den Türkiye'nin elini kolunu bağlayacak hamle: Sinsice oralara girdiler

Nefes'te yer alan habere göre, ABD’nin tarifeleriyle bu pazardaki ihracatı gerileyen Çin, Türkiye’nin de yoğun olarak ihracat yaptığı alternatif pazarlara yöneldi. Özellikle Afrika ve Orta Doğu’da Çin’in ihracatı hızlanırken, Türkiye aynı ivmeyi yakalayamadı. 2024-2025 döneminde Çin’in Afrika’ya ihracatı yüzde 25.9, Orta Doğu’ya ihracatı yüzde 9.7, Avrupa Birliği’ne ihracatı ise yüzde 8.63 arttı.

Çin’in Türkiye’nin olduğu veya büyümeyi hedeflediği pazarlara yöneldiğinin altını çizen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, özellikle Afrika ve Orta Doğu’daki ihracat artışının Türk ihracatçısı üzerindeki fiyat baskısını artırdığına dikkat çekti.

Olpak, Çin’in agresif fiyat politikalarıyla Türkiye’nin bulunduğu pazarlarda Türk ihracatçısını rafın dışına ittiğini söyleyerek, “Raftan indirmek için fiyat kırıyor. Bu ihracatımızı azaltığı gibi ihraç birim fiyatımızı düşürür” dedi.

DEİK’e göre Türkiye’nin Mısır’a ihracatı 2025’te 4.07 milyar dolarda kalırken Çin’in ihracatı 19.97 milyar dolara ulaştı. Çin’in Mısır’a ihracatı Türkiye’nin yaklaşık 5 katına çıktı. Türkiye’nin Cezayir’e ihracatı yüzde 14.58 gerileyerek 2.46 milyar dolara düşerken Çin’in ihracatı yüzde 19.09 artarak 13.91 milyar dolara yükseldi.