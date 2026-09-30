Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgalci İsrail güçlerinin masum Filistinlilere yönelik zulmü her geçen gün artarken, vicdanları sızlatan ev baskınlarından birinde yaşanan inanılmaz olay sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Katil askerlerin gerçekleştirdiği skandal baskın sırasında, Filistinli gençlerin ölümle burun buruna geldiği ve o korkunç saniyelerde siyonist askerlerin adeta kör olduğu anlar kameralara yansıdı. Akıllara Yasin suresi 9. ayet geldi.
Filistinli gençlerin kaçarken katil israil askerleriyle burun buruna geldiği ve o korkunç anlarda gözlerinin adeta kör olduğu o saniyeler gündeme bomba gibi düştü.
Vahşi askerler yanı başlarından geçen genci kör olmuşçasına fark edemedi!
Güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, terör estiren zalim askerlerin ev baskını esnasında hemen yanlarından koşarak geçen Filistinli genci hiçbir şekilde göremediği ve fark edemediği net bir şekilde görüldü. Milyonlarca kişinin izlediği bu olağanüstü anlar, yürekleri dağlayan zulme karşı derman olan ilahi adaleti bir kez daha gözler önüne serdi.
Yasin Suresi 9. ayet gerçeği! "Biz onların önlerine ve arkalarına set çektik, artık göremezler!"
Sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan bu mucizevi kurtuluş anı, Yasin Suresi 9. ayetteki "Biz onların önlerine ve arkalarına set çektik, böylece onları örttük; artık göremezler" mealini akıllara getirdi.
Masumların hakkını koruyan bu akıl almaz tablo, zalimlerin kurduğu tüm tuzakların ilahi irade karşısında nasıl boşa çıktığını bir kez daha tescilledi.