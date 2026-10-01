Türkiye'den kaçışa son verecek hamle! Karabük Üniversitesi'nden tersine beyin göçü için dev yol haritası!
Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Bilim Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Tersine Beyin Göçü Politika Raporu", Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını yeniden ülkeye kazandırmak amacıyla kamuoyuna duyuruldu. Düzenlenen tanıtım toplantısında kritik açıklamalarda bulunan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, genç zihinlerin yurt dışına gitmesinin telafisi imkânsız bir zarar doğurduğunu vurguladı.