Türkiye'den kaçışa son verecek hamle! Karabük Üniversitesi'nden tersine beyin göçü için dev yol haritası!

Dünyanın önde gelen ülkelerinin insan kaynağı modellerine değinen Rektör Kırışık, bu devletlerin dünyanın her yerinden nitelikli zihinleri bünyelerine çekmeyi başardığını ifade etti. Söz konusu ülkelerin bilim insanlarına geniş çalışma alanları, ekonomik imkanlar ve güçlü sosyal yaşam şartları sağladığını belirten Kırışık, benimsenen nitelikli insan kaynağı politikalarının bilimde öncülüğü ve küresel ölçekte güçlü bir konumu beraberinde getirdiğini kaydetti. Konuşmasında bilimsel üretimin ve teknolojik gelişmelerin dönüştürücü gücüne dikkat çeken Rektör Kırışık, şu ifadelere yer verdi: "Bir basit yöntem, bir pratik buluş, bir patent, bir yeni teknoloji üretimi ya da yenilikçi bir sosyal buluş, bir sağlık buluşu üretimi milyarlarca, trilyonlarca liralık harcamayı bir anda ortadan kaldırabiliyor. Çok daha basit, çok daha pratik bir şekilde sorunların çözülmesini, ihtiyaçların karşılanmasını sağlayabiliyor. Bütün dünyada en önemli ve etkili güç bilimdir. Bir ülke güçlenmek istiyorsa yapması gereken birinci iş bilime yatırım yapmaktır."