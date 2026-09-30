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Gündem Bahis soruşturması TFF'yi sarstı! Ural Aküzüm'ün ardından iki istifa daha geldi!
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Bahis soruşturması TFF'yi sarstı! Ural Aküzüm'ün ardından iki istifa daha geldi!

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Bahis soruşturması TFF'yi sarstı! Ural Aküzüm'ün ardından iki istifa daha geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) peş peşe gelen istifalar futbol gündemine bomba gibi düştü. Federasyonun yürüttüğü dev bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesinin hemen ardından TFF yönetiminde yaprak dökümü başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün ardından Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul da istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dev bahis soruşturması kapsamında futbol kulüplerinin yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesinin ardından federasyon bünyesinde istifa depremi yaşanıyor.

İLK İSTİFA URAL AKÜZÜM'DEN

PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alan TFF yöneticisi Ural Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

 

İSTİFALAR DEVAM EDİYOR

Aküzüm'ün ayrılığının ardından TFF çatısı altında iki istifa haberi daha geldi. TFF Yönetim Kurulu üyeleri olan Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul da görevlerinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Kazım Şenöçgel, ''Gördüğüm lüzum üzerine, 18 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ifa etmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Ydk. Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ettiği kamuoyunun bilgisine arz ederim. Saygılarımla.'' ifadelerini kullandı.

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