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Dünya Komşu kaşınıyor: Yunanistan İsrail'den aldı Türkiye sınırına koydu!
Dünya

Komşu kaşınıyor: Yunanistan İsrail'den aldı Türkiye sınırına koydu!

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Komşu kaşınıyor: Yunanistan İsrail'den aldı Türkiye sınırına koydu!

Türkiye'ye yönelik provokatif adımlarına devam eden Yunanistan, İsrail'den tedarik ettiği SPIKE NLOS uzun menzilli füze sistemlerini Ege'deki bazı adalara yerleştirdi. Yeni füzelerin Meriç hattına da konuşlandırılacağı bildirildi.

Türkiye'ye yönelik provokatif adımlarına devam eden Yunanistan, İsrail'den tedarik ettiği SPIKE NLOS uzun menzilli füze sistemlerini Ege'deki bazı adalara yerleştirdi. Yeni füzelerin Meriç hattına da konuşlandırılacağı bildirildi.

"Onalert" haber sitesine göre, Yunanistan bazı adalara SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemleri konuşlandırdı ve yeni teslimatların Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılmaları planlandı.

 

"FÜZE SİSTEMLERİNİN TATBİKATLARA DA AŞAMALI OLARAK DAHİL EDİLMESİ PLANLANIYOR"

Haberde, bu füzelerin kullanılması için özel bir eğitime ihtiyaç duyulduğuna işaret edilerek, eğitim sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda bu füze sistemlerinin tatbikatlara da aşamalı olarak dahil edileceği belirtildi.

SPKE NLOS tipi füze sistemlerine ilişkin teslimat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde, hedefin yıl sonuna kadar siparişin büyük bir kısmının teslim edilmesi olduğu ifade edildi.

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