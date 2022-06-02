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Spor Teixeira'nın menajerinden kritik açıklama
Spor

Teixeira'nın menajerinden kritik açıklama

Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Alex Teixeira'nın menajeri, Junior Mendonça önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 20:55:00 -
Teixeira'nın menajerinden kritik açıklama

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.

Siyah-Beyazlı ekipten ayrılacağı iddia edilen tecrübeli futbolcunun menajeri, transfer açıklamasında bulundu.

"Alex'in Beşiktaş'ta 1 yıllık sözleşmesi daha var"

Brezilya basınına konuşan Junior Mendonça, Alex Teixeira'nın Palmeiras'a transfer olacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Bu haberler doğru değil. Alex'in Beşiktaş'ta 1 yıllık sözleşmesi daha var ve bizim düşüncemiz bunu eksiksiz yerine getirmek" ifadelerini kullandı.

Brezilya'ya döneceği iddia edilmişti

Özellikle son dönemde Teixeira'nın takımdan ayrılacağı ve Brezilya'ya döneceğine dair haberlerin gündeme gelmişti.

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı

Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 4 kez gol atma başarısı gösterdi ve 1 kez de asist yaptı.

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