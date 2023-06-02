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Dünya Tehlikeli gerilim: Pakistan askerleri öldürüldü!
Dünya

Tehlikeli gerilim: Pakistan askerleri öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-06-02 10:09:00 -
Tehlikeli gerilim: Pakistan askerleri öldürüldü!

İran sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

İran sınırına yakın bir bölgede Pakistan güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına saldırı düzenlendi.

Pakistan ordusunun perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, silahlı grupların Belucistan'ın Ke. bölgesine bağlı Singvan'daki kontrol noktasına ateş açması sonucu 2 Pakistan askeri öldü.

Açıklamada ayrıca Pakistan askerlerinin de saldırılara karşılık verdiği ve silahlı grupları püskürttüğü belirtildi.

Pakistan güvenlik güçlerinin bölgede arama operasyonu başlattığı ve İranlı makamlarla da temas halinde olduğu ifade ediliyor.

İran-Pakistan sınır hattında Beluç silahlı grupların aktif olduğu biliniyor. Bu grupların bazıları İran'dan Pakistan'a bazıları ise Pakistan'dan İran'a saldırılar düzenliyor.
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Geçtiğimiz gün Pakistan toprakları üzerinden İran askerlerine saldırı düzenlenmiş ve 5 İran askeri ölmüştü.

Kaynak: Mepa News

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