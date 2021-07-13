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Yerel Tefeci operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Tefeci operasyonu: Gözaltılar var

Muğla'nın çeşitli ilçelerinde düzenlenen "tefecilik" operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 15:09:00 -
Tefeci operasyonu: Gözaltılar var

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları yüksek miktarda faizle borçlandırıp, mal varlıklarını elinden aldığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sözleşme, 5 senet ve tapu, bir miktar çek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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