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Eğitim TED Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

TED Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani, YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, TED Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:18:00 -
TED Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Her yıl yapılan YKS sınavına iki aydan az bir süre kaldı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

TED Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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