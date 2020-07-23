  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

TCG Gemlik'ten Malta'ya liman ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:59:34 -
TCG Gemlik'ten Malta'ya liman ziyareti

ROMA (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri firkateynlerinden TCG Gemlik, Malta'nın başkenti Valetta'ya liman ziyaretinde bulunuyor.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk donanma unsurları, uzun bir aradan sonra Akdeniz’deki ada ülkesi Malta'ya liman ziyareti yaptı.

TCG Gemlik'in Valetta liman ziyareti sırasında, ev sahibi ülkenin güvenlik unsurlarıyla müşterek eğitimler de icra edildi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da bugün F492 borda numaralı TCG Gemlik'i ziyaret ederek gemi komutanı Deniz Yarbay İlyas Ergel'den geminin faaliyetlerine dair bilgi aldı. Ziyarette Malta'ya akredite Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Deniz ve Hava Ataşesi Deniz İkmal Albay Erdal Elmacı da hazır bulundu.

TCG Gemlik Komutanı Deniz Yarbay Ergel ve gemi personeli, başkent Valetta'nın Marsa semtinde yer alan Türk Şehitliği’ni de ziyaret ederek anıta çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adreslerinden yapılan paylaşımda da "TCG Gemlik Fırkateyni tarafından 21-24 Temmuz 2020 tarihlerinde Valetta'ya liman ziyareti gerçekleştiriliyor. Liman ziyareti süresince, Malta Özel Unsur Komutanlığı ile deniz güvenliğine yönelik eğitimler icra ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

- Türkiye-Malta görüşme trafiği hızlandı

TCG Gemlik'in liman ziyareti, Türkiye ile Malta arasında görüşmelerin sıklaşmasının ardından geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 4 Temmuz'da adayı ziyaret ederken, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri de 20 Temmuz'da Ankara'ya gelerek hem Akar hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü.

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo da 14 Temmuz'da Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Sirte operasyonu öncesi bölgede kritik gelişme! Terörist Hafter güçleri birbirine girdi
Dünya

Sirte operasyonu öncesi bölgede kritik gelişme! Terörist Hafter güçleri birbirine girdi

Libya ordusu Sirte operasyonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken bölgede kritik bir gelişme yaşandı. Çoğunluğu paralı askerlerden oluşan darb..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı