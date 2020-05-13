Tavuk yumurtası üretiminde rekor

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de tavuk yumurtası üretiminde, 5,1 milyar adetle son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta 1 milyar 777 milyon 526 bin, şubatta 1 milyar 673 milyon 744 bin, martta da 1 milyar 652 milyon 155 bin adet yumurta üretildi. Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde 5 milyar 103 milyon 425 bin adet yumurta üretilmiş oldu. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 3 milyar 255 milyon 553 bin tavuk yumurtası üretilmişti.

Tavuk eti üretiminde de son 10 yılın en iyi çeyrek verisi yakalandı. Türkiye'de ocak ayında 183 bin 713 ton, şubatta 172 bin 823 ton, martta da 191 bin 629 ton tavuk eti üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 548 bin 165 ton tavuk eti üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 377 bin 122 ton seviyesindeydi.

Bu dönemde kesilen tavuk sayılarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde kesilen tavuk sayısı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 39,2 artışla 310 milyon 593 bine çıktı. 2011'in ilk çeyreğinde 223 milyon 181 bin tavuk kesilmişti.



2020-2011 yılı ocak, şubat, mart aylarında üretilen tavuk yumurtası ve tavuk eti ile kesilen tavuk sayısı miktarları şöyle:

Ürünler Ocak Şubat Mart Toplam Tavuk Yumurtası (Bin Adet) 2020 1.777.526 1.673.744 1.652.155 5.103.425 2019 1.732.440 1.615.611 1.699.990 5.048.041 2018 1.717.863 1.574.092 1.656.327 4.948.282 2017 1.623.754 1.517.686 1.631.072 4.772.512 2016 1.511.736 1.452.772 1.467.591 4.432.099 2015 1.551.379 1.425.869 1.513.887 4.491.135 2014 1.462.302 1.397.231 1.461.801 4.321.334 2013 1.390.977 1.284.656 1.358.139 4.033.772 2012 1.197.043 1.152.131 1.235.833 3.585.007 2011 1.100.827 1.048.171 1.106.555 3.255.553 Ocak Şubat Mart Toplam Kesilen Tavuk (Bin Adet) 2020 102.837 97.454 110.302 310.593 2019 97.024 91.491 99.826 288.341 2018 103.937 94.073 104.692 302.702 2017 94.086 89.421 104.134 287.641 2016 84.246 86.326 92.733 263.305 2015 92.030 87.944 100.062 280.036 2014 87.429 79.683 91.652 258.764 2013 91.103 80.524 86.527 258.154 2012 80.301 75.410 84.156 239.867 2011 76.721 68.346 78.114 223.181 Ocak Şubat Mart Toplam Tavuk Eti (Ton) 2020 183.713 172.823 191.629 548.165 2019 168.908 158.411 175.327 502.646 2018 181.481 166.590 185.843 533.914 2017 161.699 154.523 180.027 496.249 2016 143.232 146.875 159.179 449.286 2015 158.585 150.305 170.104 478.994 2014 148.988 135.274 155.044 439.306 2013 147.906 127.898 140.996 416.800 2012 131.220 124.159 140.920 396.299 2011 131.197 114.699 131.226 377.122







