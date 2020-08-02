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Aktüel

Tatilciler dönüş yolunda

Yeniakit Publisher
2020-08-02 23:04:24 -
Tatilciler dönüş yolunda

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere dönüşe geçen tatilciler, Edremit Körfezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayramın son gününde trafiğe takılmak istemeyen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinden dönüşe geçti.

Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir kara yollarında araç yoğunluğu yaşanırken, özellikle sinyalizasyon bulunan kavşaklarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Polis ekipleri, bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

Yollardaki yoğunluğun bayramın son gününde de sürmesi bekleniyor.

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