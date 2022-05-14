  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Taş ve sahte dolar attılar! Taraftardan tepki
Spor

Taş ve sahte dolar attılar! Taraftardan tepki

Kocaelispor'un 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 yenilerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmesinin kesinleşmesi nedeniyle taraftarlar, futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 22:23:00 -
Taş ve sahte dolar attılar! Taraftardan tepki

Kocaelispor'un 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 yenilerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmesinin kesinleşmesi nedeniyle taraftarlar, futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

İstanbul'da yapılan maçtan sonra kulübün Körfez Brunga Tesisleri'nde toplanan bir grup Kocaelispor taraftarı, futbolcular ve yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.

Takım otobüsünün tesislere girişi sırasında bazı taraftarlar, araca taş ve sahte dolar attı. Araca doğru koşan bir grup taraftara polis ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, tesis önünde güvenlik önlemi alırken, yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, uzun süre tesislerin önünde bekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay