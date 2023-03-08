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Yerel Tarlada kan donduran görüntü!
Yerel

Tarlada kan donduran görüntü!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yukarıçobanisa Mahallesindeki bir tarlada 38 yaşındaki bir adama ait olduğu belirlenen bir erkek ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 18:29:00 -
Tarlada kan donduran görüntü!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yukarıçobanisa Mahallesindeki bir tarlada yanında pompalı tüfek bulunan erkek cesedi bulundu. Cesedin 38 yaşındaki İsmail Arslan'a ait olduğu tespit edilirken jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay bugün 13.40 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine tarlada cansız yatan bir erkek şahıs olduğu ihbarının yapılması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde başından vurulmuş halde bulunan İsmail Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Arslan'ın yanında bulunan pompalı tüfek incelemeye alınırken, jandarmanın olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.


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