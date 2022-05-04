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Yerel Tarihi Likya Yolu'nda kaybolan çift bulundu
Yerel

Tarihi Likya Yolu'nda kaybolan çift bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yaparken kaybolan karı koca bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 05:49:00 -
Tarihi Likya Yolu'nda kaybolan çift bulundu

Kocaeli’den Fethiye’ye tatile gelen Hasan ile eşi Elif B. Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Antalya istikametine doğru yürüyüşe çıktı. Seydikemer ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde havanın kararmasıyla yolunu kaybeden karı koca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Çiftin yardım talebi üzerine bölgeye, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME/SAR) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından karı koca yaktıkları ateş başında bulundu. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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