Tarçınlı salep, toz salep faydaları: Salebin faydaları var ama salep tüketiminde bunlara dikkat! Salebin zararları

Kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden biri olan salebin lezzetinin yanında insan sağlığına birçok yararı bulunuyor. Havaların soğumasıyla beraber birçok kişinin sıcak içeceklere yöneldiğini ifade eden Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendiren içeceklerin tercih edildiğini ifade etti.Salebin vücut ısısını arttırdığını ve uzun kış gecelerinde lezzetli bir içecek olarak sık tüketildiğini anlatan Zünbülcan, salep satın alırken dikkat edilmesi gereken ayrıntılarla ilgili uyarılarda bulundu.

Zünbülcan, "İçerisinde nişasta ya da şeker bulunan içeceklerden uzak durulmasını öneriyoruz. Bu içerikler farklı sağlıklı sorunlara neden olabileceği gibi şeker hastalarında rahatsızlığın tetiklenmesine neden oluyor. Gerçek ve doğal bir salep bağırsak hareketlerini arttırır. Özellikle koronavirüsle mücadele için akciğer enfeksiyonları, bronşit ve solunum sıkıntılarında salebin önemli faydaları var. Paketli saleplerin içindekilerde kıvam arttırıcı şeker, nişasta ve aroma verici katkı maddeleri bulunur. Ulaşabiliyorsanız gerçek salebin tüketilmesini öneriyoruz. Ama ne yazık ki gerçek salebi ayırt etmenin kolay bir yolu yok. Gerçek salepte kıvam vermek için daha fazla miktar eklemeniz gerekir. Ama hemen kıvam alan bir saleple karşılaştıysanız daha fazla nişasta içerikli olduğunu düşünebilirsiniz" dedi.

Katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan saleplerin aktarlar ve güvenilir markalar aracılığıyla piyasaya sunulduğunu dile getiren Zünbülcan, salebi şekerle karıştırmak yerine sütle kaynatıp bal ekleyerek daha sağlıklı hale getirilebileceğini anlattı.

KALORİSİNE DİKKAT

Salebin fazla tüketiminin de içerdiği kalori miktarı nedeniyle sakıncalara neden olabileceğini ifade eden Zünbülcan, şunları söyledi:

"Salebin karbonhidrat ve şeker içeriğinden dolayı kalorisi yüksektir. Ara öğün olarak kullanılabilir. Her gün olmamak şartıyla ortalama bir fincan salep içmek yeterlidir. Kişiler günlük aktivitelerine yürüyüş ekleyip karbonhidratlı besinleri sınırlandırdıkları bir beslenme programıyla dengeyi sağlayabilirler. Salep deyince akla hemen tarçın gelir. Tarçın bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir baharattır. Aynı zamanda doygunluğu kontrol ederek, kan şekerini de dengeler. Yalnız tarçının çok uzun süre beklememiş olmasına dikkat edin. Çünkü kavanozda biz görmesek de mikroorganizmalar üreyebiliyor. Sağlıklı bir içecek tüketmek isterken karaciğeri yorabilirsiniz."

Soğuk havalarda sıklıkla tüketilen ve tadı sevilen içeceklerden biri olan salebin lezzetinin yanı sıra sağlığa da birçok faydası var. Bir çoğumuz salebi tadı ve güzel kokusu için tüketsek de esasında salebi faydaları için de içmek gerekir.

Peki, salebin faydaları nelerdir?

Kabızlığı önler ve sindirimi kolaylaştırır. Üzerine serpiştirilen tarçın, kan şekerini düzenler, acıkmayı geciktirir. Sütle pişirilerek yapılan salep, sütün içerdiği kalsiyum ve proteinin yararlı etkilerini taşır. Bu yüzden ara öğün olarak tercih edilebilir.

İçeriğindeki müsilaj sayesinde öksürüğü dindirir ve göğsü yumuşatır. Mide ve bağırsak sağlığı için de çok faydalıdır. Kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini önler. Karbonhidrat içeriği ile vücuda enerji verir ve beynin çalışmasını kuvvetlendirir.

Salep faydaları saymakla bitmeyen bir içecektir. Özellikle kış aylarında birçok hastalığa faydası ile bilinir.

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Sağlığa olan faydaları

*Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

*İçerdiği protein ve kalsiyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.

*Göğüs bölgesini yumuşatmaya yardımcı olur.

*Zihni canlı ve dinç tutar. Bunun yanı sıra hafızayı güçlendirir.

*Karnı tok tutar, enerji verir ve zinde tutar.

Bronşit gibi rahatsızlıklar yüzünden yaşanan öksürüğü keser ve boğazların yumuşamasına yardımcı olur.

*Kış aylarında içildiği zaman vücut sıcaklığını artırır.

*Hemoroid şikayetlerinin azaltılmasında mühim bir rol oynar.

*Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık ve şişkinliğin önüne geçer.

*Kadınlara çok yararlıdır. Düzenli olarak salep içmek anne sütünü artırabilir.

*Hazmı kolaylaştırır ve mide ağrılarına iyi gelir.

*Bağırsak kurtlarının düşürülmesinde etkili bir rol oynar.

*Şekersiz içilen salep yağ yakımını basitleştirir ve zayıflamaya destek olur.

Salep nasıl yapılır? Tarifi

Salep sağlığa olan faydaları ile öne çıksa da onu asıl çekici kılan müthiş lezzetidir. İşte pratik şekilde yapabileceğiniz bir salep tarifi.

Malzemeler:

1/2 bardak şeker

1 tatlı kaşığı hakiki salep

1 litre süt

Tarçın

Salep nasıl yapılır?

Öncelikle kuru halde olan şeker ve salebi iyice karıştırın. Sonrasında sütü kaynatın ve kaynayan sütün içine karıştırılmış olan şeker ve salebi yavaşça dökün. Aşağı yukarı 5-6 dakika boyunca kıvama gelinceye kadar aralıksız karıştırın. Hazırladığınız salebi fincanla servis edin ve içine biraz tarçın ekleyin.

Toz salep faydalarından yararlanmak isterseniz işte tarif;

Bronşit gibi ya da mide hazımsızlıkları gibi rahatsızlıklarda salep iyi gelen bir içecektir. İştah açar ve zihni güçlendirir. Çünkü karbonhidrat yapısıyla enerji veren bir içecektir. Toz salep aktarlarda bulunabiliyor.

Toz salep nasıl yapılır?

Salep, şeker ve soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Bir çırpıcı yardımıyla orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alması için sütü kaynatın. Salep süte kıvamını verdiğinde ocaktan aldığınız salep karışımını bardaklara paylaştırın. Tarçın ilave edip sıcak olarak bekletmeden bir tutam sevgiyle servis edin.

Salebin besin değerleri (1 fincan)

Potasyum: 1130

Kalsiyum: 836

Sodyum: 356

Karbonhidrat: 27.8

Kolesterol: 14

Yağ: 6

Protein: 5.6

Lif: 0.4

Demir: 0.2

Vitamin A: 6

Vitamin C: 6

NOT: Zünbülcan, içerisinde nişasta ya da şeker bulunan içeceklerden uzak durulmasını önerilir. Bu içerikler farklı sağlıklı sorunlara neden olabileceği gibi şeker hastalarında rahatsızlığın tetiklenmesine neden oluyor.

Saf salep nedir?

Popüler içeceklerden biri olan salep, ilk önce çekirdek salep formunda yer alır. Saf salebin elde edilmesi çekirdekten öğütülmesiyle gerçekleşir. Salep, sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olabilecek mukus benzeri bir madde içerir.

Salep hangi çiçekten olur?

Salep bitkisi, çam çiçeği, salep orkidesi veya sadece orkide gibi isimlerle anılan bu güzeller güzeli bitki, salkım şeklinde ve genel olarak mor renkte olan çiçekleriyle, dik gövdesiyle kolayca ayırt edilebilen bir bitki. Tüketim için kullanılan kısmıysa toprak altında kalan yumrusu.

Salep çiçeği - Salep bitkisi görseller

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