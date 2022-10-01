Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Alternatif tıpta, uykuyu iyileştirmek ve kaygıyı azaltmak için yaygın kullanımları var

Çivril Gümüşsu Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Bulut, dedesinden miras kalan hünnap bahçesinde yetişen hünnapların hasadına başladı. 'Ölümsüzlük ve Doktor Meyvesi' olarak tanımlanan, kökeni Orta Asya ve Çin olarak bilinen hünnap, sağlığa ve insan bünyesine çok faydalı olup yaş ve kuru olarak yıl boyunca tüketilebiliyor. Bu yıl verimi oldukça iyi olan hünnap, çiftçinin de yüzünü güldürmüş durumda. Denizli'de sadece Çivril Gümüşsu Mahallesinde yetişen hünnapların geçmişinin 300 yıldan fazla olduğunu belirten üretici Hasan Bulut "Bu ağaçlardan dedemler meyve toplamış. Ben şimdi onların hasat yaptığı ağaçlardan yetiştirdiğim fidelerin ağaçlarından hasat yapıyorum. Bahçemde 14 çeşit Hünnap var hepsinin aroması tadı şekli değişik ama faydaları aynı" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK İKİ AY HASAT SÜRER"

3.5 dönüm arazide yıllık yaklaşık 5 ton Hünnap üretimi yaptığını belirten Hasan Bulut, "15 yıl önce kendi fidelerimden diktiğim ağaçlardan oluşturduğum bahçemde yaklaşık 5 ton meyve alıyorum. Toptancılar gelip alıp gidiyorlar. Biz toptan 6 ile 8 liradan satıyoruz. Hünnap Eylül ayının son haftalarında kızarmaya başlayınca toplanır ve yaklaşık iki ay hasat sürer. Meyve dayanıklı olduğu için Ekim sonuna kadar dalında kalır" dedi.

"BAKIMI KOLAY TOPLAMASI ZOR"

Hünnap ağacı bakımının kolay olduğunu belirten Bulut, "Hünnap Kiraz gibi Elma gibi sürekli bakım gerekmez. Kuruyan dallarını temizlediğiniz zaman bakımı biter. Çok fazla su gereksinimi yoktur. Dolayısıyla yıl içinde çok zahmet gerektiren bir ağaç değildir ancak dikenli dalları yüzünden toplaması çok zor ve zahmetlidir" ifadelerini kullandı.

"HİÇ İLAÇLAMA YAPMIYORUM"

Yetiştirdiği Hünnaplara zirai ilaç kullanmadığını belirten Hasan Bulut, "Hünnap ağaçlarımı dedelerim ağaçlarından aldığım çekirdeklerinden ve fidelerden yetiştirdim. 15 yıl önce diktiğim ağaçlara bugüne kadar hiç zirai ilaç kullanmadım. Sadece bir yada iki defa keçi gübresi verdim. Onun dışında bir şey kullanmadım. Dolayısıyla ağaç ve meyvelerim tam organik. Asla ilaç ve kalıntısı yok" dedi.

İlginizi çekebilir → 1 günde grip nasıl geçer doğal yöntemler: Gribi anında kesen doğal ilaç, besinler! Evde gribe ve nezleye bitkisel çözüm → TIKLAYINIZ

Peki, hünnap nedir, faydaları nelerdir? Hünnap ağacı nasıl yetiştirilir, hünnap ağacı suyu sever mi? İşte tüm detaylar...

Hünnap nedir?

Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesi, Güney Asya'ya özgüdür ancak günümüzde dünya çapında popüler hale gelmiştir.

Tohum içeren bir çukura sahip bu küçük yuvarlak meyveler, büyük çiçekli çalılar veya ağaçlarda (Ziziphus jujuba) büyür. Olgunlaştıklarında koyu kırmızı veya mor olurlar ve hafif kırışık görünebilirler. Tatlı olmaları ve çiğneme gerektiren dokuları nedeniyle, genellikle kurutulurlar ve Asya'da yaygın olarak yetiştikleri kısımlarda şekerlemelerde ve tatlılarda kullanılırlar.

Hünnap meyvesi faydaları

Özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip, önemli bir vitamin olan hünnap C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca kas kontrolü ve elektrolit dengesinde hayati rol oynayan makul miktarda potasyum da içerirler.

Hünnap Ağacı Ne Kadar Büyür?

Hünnap ağacı ortalama budama sisteminize göre açık tarlada 3-4 metre boya ulaşabilir. Saksı içerisinde hünnap fidanının tacını aşıdan vererek fidanı 2 metre boya getirerek yan dalından meyve alabilirsiniz.

Hünnap Ağacı Su İster mi?

Hünnap ağacı da her meyve fidanı gibi elbette su ister. Doğada yabani olarak bulunanlar su isteğini doğal yollarda karşılamaktadır. Fakat kendi diktiğimiz ağaçlar doğada kendiliğinden yetişenler gibi olmaz. Belirli aralıklarla sulanması gerekmektedir.

Hünnap meyvesi nasıl kurutulur?

Hünnapları bir havluya eşit şekilde yerleştirin ve fazla suyu boşaltın. Kesinlikle gerekli olmasa da, bu adım kurutulmuş meyvenin raf ömrünü uzatır. Meyveyi bir kurutma kağıdına eşit olarak yayın. Meyvelerin birbirine değmediğinden emin olun, ardından bir gıda kurutucuda ya da fırında 140 F'de yavaşça kurutun.

Evde Yaş Hünnap Nasıl Saklanır?

Yaş hünnapları evde saklayabilmeniz için ilk olarak; taze ve kusursuz olanları seçmeniz gerekmektedir. Hünnap bir zeytin büyüklüğünde ya da küçük bir hurma büyüklüğünde olmalı ve boyutuna göre ağır olmalıdır. Bu tip hünnaplar çok daha fazla raf ömrüne sahip olacaktır. Olgun meyve kısa süre içerisinde çürür. Ham denecek düzeydeki hünnapları seçtikten sonra bunları hava geçirmez bir kap içerisine yerleştirin ve sıkı sıkı kapatın. Daha sonra buzdolabınızda uzun bir süre saklayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir → Gece öksürük krizine ne iyi gelir? En hızlı öksürük kesici evde yapın! Öksürük kesen, nefes açan çay → TIKLAYINIZ