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Spor Taraftar şokta! Beşiktaş’ın maç tarihleri değişti
Spor

Taraftar şokta! Beşiktaş’ın maç tarihleri değişti

Siyah Beyaz camiasında taraftarı şoka uğratan bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın tarihlerinde değişiklik yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 07:47:00 -
Taraftar şokta! Beşiktaş’ın maç tarihleri değişti

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada; 37. haftada Kayserispor ile 23 Nisan Cuma günü, 38. haftada ise Çaykur Rizespor ile 27 Nisan Salı günü oynaması planlanan maçların tarihlerinin başvuru neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından değiştirildiği bildirildi.

TFF tarafından yapılan değişikliğe göre; Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

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