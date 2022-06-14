Tanju Özcan CHP’den kovulacak mı? Tanju Özcan CHP’den ayrılacak mı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Tanju Özcan neden disipline sevk edildi?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde AK Partili kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP’li Tanju Özcan belediye meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından verdi veriştirmişti. Yabancı düşmanı CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na, "Yüreğin yetmiyor." imasında bulunarak şunları söylemişti: "1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti. Sayın Genel Başkanım. Sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun. Sandıkta dürüvereyim defterini. Güvenin bana. Yenerim!!!"

Özcan, Bolu'da yabancıların evlenmemesi için nihak ücretlerine fahiş zam yaptacaklarını açlamıştı. Yabancı uyrukluların nikahları için ödenecek ücretin 100 bin lira olması yönünde Belediye Meclisi'ne teklif sunacaklarını söyleyen Tanju Özcan, 'Yabancıların Bolu'da evlenip Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz' demişti.