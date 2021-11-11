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Spor Talisca, Ocak'ta gelecek mi?
Spor

Talisca, Ocak'ta gelecek mi?

Ligde ve Avrupa'da kötü bir dönemden geçen Beşiktaş'ta gözler Ocak ayına çevrildi. Beşiktaş'ta oynadığı sezonda taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan Brezilyalı orta saha için flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:22:00 -
Talisca, Ocak'ta gelecek mi?

Ligde ve Avrupa'da kötü bir dönemden geçen Beşiktaş'ta gözler Ocak ayına çevrildi. Beşiktaş'ta oynadığı sezonda taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan Brezilyalı orta saha için flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Beşiktaş Anderson Talisca’yı yeniden gündemine aldı. Brezilyalı oyuncunun Al Nassr kulübünden ayrılması halinde siyah beyazlılar temaslara başlayacak.

Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünde yaşanan mali problemler, Brezilyalı oyuncuyu kulübünden ayrılma aşamasına getirdi.

27 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında sözleşmesini feshetmesi halinde siyah beyazlılar devreye girecek. Yönetim kurulu, Talisca konusunda Josef de Souza transferindeki gibi hareket etmeyi planlıyor.

Al Ahli’de forma giyen Souza, kulübünün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle serbest kalmış ve Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Talisca’nın Al Nassr ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Suudi Arabistan ekibi ile 12 maça çıkan Talisca, 6 gol attı

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