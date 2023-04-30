Taliban’dan Birleşmiş Milletler’e cevap! "Bu bizim iç meselemiz"
Taliban yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Afganistan’da kadınların teşkilat adına çalışmalarını yasaklama kararını kınamasının ardından yaptığı açıklamada, kınamanın ülkenin “egemen tercihlerine” saygısızlık olduğunu öne sürdü.
Afganistan’da görev yapan kadın BM personeline çalışma yasağının kaldırılmasını isteyen ve bunu kınayan bir karar alan Birleşmiş Milletler’e (BM) Taliban’dan eleştiri ve olumsuz yanıt geldi. Nitekim Taliban yönetimi, yasaklama kararının “iç toplumsal bir mesele” olduğunu duyurdu ve “Bu Afganistan’ın toplumsal iç meselesidir ve dış devletleri etkilemez” ifadelerini kullandı.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı, “Afgan kadınlarının tüm haklarının sağlanması konusunda kararlılığımızı sürdürürken, çeşitliliğe saygı duyulması ve siyasallaştırılmaması gerektiğini vurguluyoruz” dedi.
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