Taliban açıkladı: Barış müzakereleri yaptık

Taliban'dan yapılan açıklamada, Taliban heyetinin Afganistan ve bölge ile ilgili diğer meselelerin yanı sıra barış ve güvenliği tartışmak üzere Tahran'a gönderildiği bildirildi.

Afganistan'daki en güçlü silahlı örgüt Taliban tarafından yapılan açıklamada, İran'a yaptıkları ziyaretin Afganistan'daki barış ve istikrar konusundaki sorunları tartışmayı hedeflediğini belirtti.

Tahran'ı ziyaret etti

Bu sabah yapılan açıklamada, grubun Afganistan'daki barış ve güvenlikle ilgili konularda Tahran'ı ziyaret ettiğini söyledi.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Heyet, Taliban'ın 'işgal sonrası' senaryosuna ilişkin görüşlerini ve Afganistan'da ve bölgedeki İranlı yetkililerle barış ve güvenliğin kurulması hakkındaki görüşlerini paylaşmak için Tahran'ı ziyaret etti." Dedi.



Açıklamada, Taliban heyetinin sık sık komşu ülkelere ve bölgeye Afganistan'da istikrarın sağlanmasının yollarını tartışmak üzere gittiği bildirildi.



İran medyasının bildirdiğine göre, görüşmeler Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki müzakerelerin parametrelerini belirlemek için tasarlandı.

Afgan hükümetini ABD'nin kuklası gördüğü için görüşmediler

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ali Şamhan, 28 Aralık'ta İranlı yetkililerin Taliban ile bir araya geldiğini ve ayrıntılarının Shamkhani'nin geçen hafta Kabil'e yaptığı seyahatte Afgan hükümeti ile paylaşıldığını söyledi. ABD ve Taliban yetkilileri, Aralık ayında geçen yıl Abdu Dabi'de siyasi bir yerleşim ve militanlar ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmanın yollarını tartışmak üzere toplantılar düzenlediler.

Taliban, BAE, Pakistan ve Suudi Arabistanlı yetkililerle de toplantı yaptıklarını söyledi, ancak grup Afgan hükümetini ABD'nin kuklası gördüğü için Afgan hükümeti heyetiyle görüşmeyi reddetti.

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