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Dünya Taliban 48 baraj inşa edecek
Dünya

Taliban 48 baraj inşa edecek

Amerikan işgali sonrası ülkede öncelikle rüşveti bitirip gelirleri yükselten Taliban İslam Emirliği, ülkedeki su ve enerji sorununu çözmek için dev adımlar atıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:04:00 -
Taliban 48 baraj inşa edecek

Ülkede yeni bütçe yılına ilişkin planlamalara dair ilk detaylar belli oldu. İslam Emirliği yönetiminin Su ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki yıl içerisinde toplamda çeşitli büyüklük ve kapsamlarda 48 yeni barajın inşasına başlanacak.

Projelerin hazırlanmasının ardından küçük ve büyük toplamda 48 baraj elektrik üretimi, sulama gibi amaçlarla inşa edilecek. Bakanlık temsilcileri, ülke çapında halihazırda 13 baraj inşasının da devam ettiğini ifade ediyor.

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