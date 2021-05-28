Taksim Camii mimarları kimdir ve Taksim Camii mimari özellikleri nelerdir?

Taksim Camii, son günlerde gündem konusu haline geldi. Taksim Camii, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreni yapıldıktan sonra caminin mimarlarının kim olduğu ve mimari özellikleri merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Taksim Camii mimarları kimdir?

2017 yılında yapımına başlanan camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete 28 Mayıs 2021 tarihinde açıldı. Taksim Camii’nin mimarları olan Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın ise kim olduğu merak konusu oldu.

Mimar Şefik Birkiye: 1954 senesinde Ankara’da dünyaya gelen Şefik Birkiye, asken Orduludur. Babasının adı Mahmut Birkiye ve annesi de Şefika Birkiye’dir. 1972 yılında üniversite eğitimini Belçika’da gördü. 1978 yılında da Brüksel’deki La Combre mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini de 1981 yılında tamamlayan Birkiye aynı zamanda bir Belçika vatandaşıdır. 1972 yılında üniversite eğitimini Belçika’da gördü. 1978 yılında da Brüksel’deki La Combre mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini de 1981 yılında tamamlayan Birkiye aynı zamanda bir Belçika vatandaşıdır.

Mimar Selim Dalaman: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü master programını 1994 yılında bitidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık doktora programından mezun oldu. Umo Mimarlık ve Çalık Holding'te yöneticilik yaptı. Vizzion Europe Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Genel Müdürü veŞirket ortağı olarak devam ediyor. 2017 yılında yapımına başlanan İstanbul Taksim meydanına yapılan caminin de Şefik Birkiye ve Dr. Mimar Selim Dalaman mimarı oldu.

Taksim Camii mimari özellikleri nelerdir?

1-Camii,2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip

2-Caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı.

3-Caminin zemin üstü yüksekliği yaklaşık 21 metre. Çapı 28 metre olan ana kubbenin yüksekliği ise 9 metre. Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama.

4-Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait. Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.

5-Camiyi 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize aydınlatacak. Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde. Caminin 3 katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.