  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’deki dev rüşvet davasında şok itiraflar! "Dolu giren çantalar Genel Müdürün odasından boş çıktı!" Donald Trump’tan Husiler ve İran’a sert gözdağı! "Seçimden sonra da buradayım ve asla unutmayacağım!" AK Parti İzmir İl Başkanı, Cemil Tugay'ı böyle karşıladı! Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var! TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Petra Bayr ile görüştü Cumhuriyet’in masa başı iftirasının ömrü 24 saat bile sürmedi: Manşeti attığı gün rezil oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında dev zirve! 34,1 milyar liralık tasfiyede kritik haftaya girildi! Vahap Seçer tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı! Mersin’deki seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Özel’e sert sözler! “Hukuk önünde hesabını soracağım, kaçacakları hiçbir delik yok” Başörtüsü zulmü sürüyor: 28 Şubat’ın ikna odaları Bakü’de
Yerel Taksici, müşterisini kurşunladı!
Yerel

Taksici, müşterisini kurşunladı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Taksici, müşterisini kurşunladı!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu gideceği yere bıraktıktan sonra arkasından tabancayla ateş açtı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabanca ile ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli vatandaş, alışveriş yaptıktan sonra taksi tarafından evine bırakıldığı esnada kendisini eve bırakan kimliği henüz belirlenemeyen taksici tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan ilk incelemede saldırıya uğrayan E.K.'nin ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı müşteri ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. E.K.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldığı ve ardından binaya doğru yürüdüğü esnada taksici S.M. tarafından silahlı saldırıya uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan E.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırının ardından olay yerinden kaçan taksicinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23