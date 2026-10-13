Pamukkale’de tarihi buluşma! Türkiye ve İtalya kültürel miras için el ele verdi!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale’de bir araya gelerek üst düzey bir heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki köklü kültürel bağların ve ortak arkeolojik projelerin masaya yatırıldığı zirveye, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo ve Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.