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Pamukkale’de tarihi buluşma! Türkiye ve İtalya kültürel miras için el ele verdi!

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Pamukkale’de tarihi buluşma! Türkiye ve İtalya kültürel miras için el ele verdi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale’de bir araya gelerek üst düzey bir heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki köklü kültürel bağların ve ortak arkeolojik projelerin masaya yatırıldığı zirveye, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo ve Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

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Foto - Pamukkale’de tarihi buluşma! Türkiye ve İtalya kültürel miras için el ele verdi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pamukkale’de İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin kültürel miras alanındaki ortak çalışmaları değerlendirildi.

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Foto - Pamukkale’de tarihi buluşma! Türkiye ve İtalya kültürel miras için el ele verdi!

Görüşmede Bakan Giuli’nin yanı sıra İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nail Uyar ve ilgili birimlerin temsilcileri yer aldı. Ersoy, görüşmenin ardından Hierapolis Antik Kenti’nde düzenlenen 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu’nun açılışına katıldı.

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